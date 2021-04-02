太魯閣號出軌51死！「花蓮貓友隊」外送員出征　載物資衝現場

網搜小組／柯振中報導

台鐵408次太魯閣號2日上午發生嚴重意外，造成51人死亡、156人輕重傷，搜救工作仍在進行當中。事件發生後，花蓮「貓友隊」的外送員自行發起活動，蒐集物資送往事故現場，替工作人員加油打氣，暖心的畫面曝光，在網路上引起熱議。

▲台鐵太魯閣號意外，造成至少51死、156傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）

408次太魯閣號2日上午從樹林出發，行經清水隧道時，與工程車發生碰撞，導致列車出軌、擦撞隧道壁，造成至少51人死亡、156人輕重傷，是半個世紀以來最嚴重的傷亡事故。

某外送平台的外送員在花蓮組織「貓友隊」，事故發生後，許多「貓友隊」的成員放下手邊工作，集結物資送往事故現場，替搜救人員加油打氣。

▼花蓮「貓友隊」外送員停止工作，載運物資到事故現場。（圖／翻攝「花蓮爆料王」）

一名網友在「花蓮爆料王」上張貼照片，「貓友隊」的成員載著物資，送到一輛小客車上，再由小客車將物資載往現場，暖心的畫面曝光，頓時引起熱議。

許多人看完感動的畫面，紛紛留言回應，「辛苦你們了，大家要注意安全」、「有你們真好」、「愛心無價」、「有你們真好」、「花蓮貓最厲害，加油，有你們真好。」

▼花蓮外送員載運物資到事故現場。（圖／翻攝「花蓮爆料王」）