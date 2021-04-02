蔡易餘公告「請勿餵食」決心減肥　高嘉瑜：期待心目中的玄彬再現

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前要求，民進黨立委蔡易餘要在3個月內瘦身到100公斤以下，「不然就要開除黨籍」。對此，蔡易餘已經在國會辦公室的門口貼上通知，表示「本辦只接受低GI食品入內，高熱量食品將由本辦助理全權處理」，不少立委也響應紛紛送上鼓勵，民進黨立委高嘉瑜就說，「期待我心目中的玄彬再現」。

民進黨3月31日召開中常會，桃園市長鄭文燦拿出中央黨部的體重計，當場在蔡英文面前量體重，再次確定體重是78.2公斤，蔡英文隨後也要求蔡易餘站上體重機，並且開玩笑地要求蔡易餘，一定要在三個月內將體重減至100公斤以下，「不然就開除黨籍」。

對此，蔡易餘1日在國會辦公室的門口貼出公告，表示「現為特別時期，本辦只接受低GI食品入內，高熱量食品將由本辦助理全權處理」，還附上「關心委員黨籍～從你我做起～」的趣味小語。

▲民進黨立委蔡易餘在國會辦公室張貼公告，為減肥一事下定決心。（圖／記者林銘翰攝）



在公告一貼出後，包括台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委莊瑞雄、高嘉瑜等人也自製公告，紛紛送至蔡易餘辦公室的門口張貼，目前也有多位民進黨立委準備加入。

陳柏惟表示，「這裡放不下的食物，本辦還有空間，3Q！」；莊瑞雄也說，「學弟的身材學長來負責，欲餵食高熱量食品給蔡易餘委員，請轉交給屏東雄讚，偶本人負責」。

高嘉瑜則找出蔡易餘年輕時的照片，製作成一連串的對比圖，表示「期待我心目中的玄彬再現，學姐的歌聲會陪你一起煎熬～」，再度掀起蔡易餘「立院玄彬」的話題。

據了解，蔡易餘辦公室已經開始泡起「減肥茶」，蔡易餘本人在結束每天的行程後，也會回到嘉義的辦公室力行「健身環運動」，為減肥一事可說下足了全力。

蔡易餘受訪時表示，這已經是他第3次被蔡英文下令減肥。其實每次說他都有照做，只是都會復胖，這次他會用心減肥，有信心在3個月之內達成目標，也不忘埋怨鄭文燦「沒事就非要找我見證」。

▼蔡易餘在國會辦公室張貼公告，表示禁止拍打及餵食。（圖／記者林銘翰攝）



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