　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡易餘公告「請勿餵食」決心減肥　高嘉瑜：期待心目中的玄彬再現

▲▼民進黨立委蔡易餘。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前要求，民進黨立委蔡易餘要在3個月內瘦身到100公斤以下，「不然就要開除黨籍」。對此，蔡易餘已經在國會辦公室的門口貼上通知，表示「本辦只接受低GI食品入內，高熱量食品將由本辦助理全權處理」，不少立委也響應紛紛送上鼓勵，民進黨立委高嘉瑜就說，「期待我心目中的玄彬再現」。

民進黨3月31日召開中常會，桃園市長鄭文燦拿出中央黨部的體重計，當場在蔡英文面前量體重，再次確定體重是78.2公斤，蔡英文隨後也要求蔡易餘站上體重機，並且開玩笑地要求蔡易餘，一定要在三個月內將體重減至100公斤以下，「不然就開除黨籍」。

對此，蔡易餘1日在國會辦公室的門口貼出公告，表示「現為特別時期，本辦只接受低GI食品入內，高熱量食品將由本辦助理全權處理」，還附上「關心委員黨籍～從你我做起～」的趣味小語。

▲▼民進黨立委蔡易餘在國會辦公室張貼公告，為減肥一事下定決心。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委蔡易餘在國會辦公室張貼公告，為減肥一事下定決心。（圖／記者林銘翰攝）

在公告一貼出後，包括台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委莊瑞雄、高嘉瑜等人也自製公告，紛紛送至蔡易餘辦公室的門口張貼，目前也有多位民進黨立委準備加入。

陳柏惟表示，「這裡放不下的食物，本辦還有空間，3Q！」；莊瑞雄也說，「學弟的身材學長來負責，欲餵食高熱量食品給蔡易餘委員，請轉交給屏東雄讚，偶本人負責」。

高嘉瑜則找出蔡易餘年輕時的照片，製作成一連串的對比圖，表示「期待我心目中的玄彬再現，學姐的歌聲會陪你一起煎熬～」，再度掀起蔡易餘「立院玄彬」的話題。

據了解，蔡易餘辦公室已經開始泡起「減肥茶」，蔡易餘本人在結束每天的行程後，也會回到嘉義的辦公室力行「健身環運動」，為減肥一事可說下足了全力。

蔡易餘受訪時表示，這已經是他第3次被蔡英文下令減肥。其實每次說他都有照做，只是都會復胖，這次他會用心減肥，有信心在3個月之內達成目標，也不忘埋怨鄭文燦「沒事就非要找我見證」。

▼蔡易餘在國會辦公室張貼公告，表示禁止拍打及餵食。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼民進黨立委蔡易餘在國會辦公室張貼公告，為減肥一事下定決心。（圖／記者林銘翰攝）

其他人也看了這些...

► 蔡英文會面惠恕仁：台灣朝每年10萬旅客去帛琉觀光努力
► 惠恕仁讚台帛泡泡展現「Covid Free」　美專家認證染疫率400萬分之一
► 「台灣跟帛琉是真愛」　賴清德大讚：帛琉敢於拒絕大陸威脅利誘

相關新聞...

► 郭台銘、惠恕仁早餐會相見歡　帛琉第一夫人大讚山豬枇杷、青汁粉
► 台帛旅遊泡泡啟動！外交部：台、美、帛將持續擴大夥伴關係
► 43年來第一位美國大使訪台首發聲　高度讚賞台灣醫護的貢獻

振興一下我們的美麗

ET快訊
人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊　搜救隊：一塊都不能缺
太魯閣號死者家屬拿手機比對認屍　下秒扶額崩潰大哭
快訊／太魯閣號出軌54死！1名「外國旅客」罹難　每人賠償金出
太魯閣號「內部救援」畫面曝！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架
殯儀館設「椎心認屍專區」　她躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟
LIVE／太魯閣號「奪命列車」54死　台鐵親上火線說明
太魯閣出軌54死　全車訂票身分證「V開頭」324人
太魯閣號出軌54死　月台發車畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

半世紀最嚴重...太魯閣出軌54死　立法院請林佳龍專案報告

太魯閣54死156輕重傷　國民黨「督促改善」：對罹難者家屬深切致哀

全力協助太魯閣號搜救　顏若芳：民進黨暫緩4月11日施政說明會

太魯閣號已54死　陳水扁撂重話：絕不能讓高鐵再變台鐵

太魯閣奪54條命　趙少康：林佳龍必須立刻下台...別再「混過去」

國軍第二作戰區投入119名兵力　全力搶救太魯閣號出軌事故

太魯閣號事故釀48死　柯文哲致電徐榛蔚表達慰問

為台灣祈福！　遠雄捐款1千萬助太魯閣號意外

太魯閣號事故釀48死　蔡英文：請參與救難同仁持續努力

國防破口？大陸漁民偷渡烏坵　陸戰隊：發現後已立即圍捕

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

峮峮看「6秒晃動片」自誇「好可愛♥」　與豆花妹加入《飢餓》..王仁甫：遇到剋星！

邵雨薇罕見公開情侶對話！　吳慷仁握拳「宣示主權」吃醋反應閃爆

畫得出來嗎？想不起來的海洋圖鑑　阿伯神速畫錘頭鯊！成品超抽象XD

短腿萌貓打架黃金左鉤拳出擊！ 一站起來懷疑貓生：怎麼打不到

愛女突休克離世...夫妻走過傷痛　1年後迎新成員：這次要牽緊喔❤

半世紀最嚴重...太魯閣出軌54死　立法院請林佳龍專案報告

太魯閣54死156輕重傷　國民黨「督促改善」：對罹難者家屬深切致哀

全力協助太魯閣號搜救　顏若芳：民進黨暫緩4月11日施政說明會

太魯閣號已54死　陳水扁撂重話：絕不能讓高鐵再變台鐵

太魯閣奪54條命　趙少康：林佳龍必須立刻下台...別再「混過去」

國軍第二作戰區投入119名兵力　全力搶救太魯閣號出軌事故

太魯閣號事故釀48死　柯文哲致電徐榛蔚表達慰問

為台灣祈福！　遠雄捐款1千萬助太魯閣號意外

太魯閣號事故釀48死　蔡英文：請參與救難同仁持續努力

國防破口？大陸漁民偷渡烏坵　陸戰隊：發現後已立即圍捕

台鐵曝出軌時間軸：疑似工程車先溜下⋯火車才撞上！

Combi安全汽座「Nexturn」母嬰展亮相　安全、舒適更升級引瘋搶

台鐵出軌身故者為3壽險保戶　國壽初估理賠金6864萬！

統一獅超人力霸王主題日　餅總兒子上陣開球

太魯閣號54死送殯儀館！家屬拿手機比對認屍　下秒扶額崩潰大哭

長榮澄清：長賜輪船東列長榮海運為「關係人」非被告

內褲臭又黏！醫驚見「整坨在外面」　她雙腿猛一夾…轉身塞回又掉了

人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

不甘迫嫁他人！她攜情人「裸體殉情」　表哥慟：他們從未忘記彼此

網紅霸喊「捐200萬」助太魯閣意外！　哀嘆：讓人無法相信與接受

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

政治熱門新聞

教會男女混宿　男大生性侵國中女產子

快訊／新北特搜先遣隊入清水隧道　估仍有200多人受困

台鐵20年來重大死傷事故一次看

國民黨團酸蔡英文昨稱「台鐵行車安全」

女學生搭Uber被繞路1小時　驚險跳車逃生

饒慶鈴：車上許多是返花東掃墓鄉親

太魯閣號出軌　賴清德喊話「救援優先」

死傷不明！太魯閣出軌「卡在隧道」　特種搜救隊出動救援

高齡社會腳步近！政院拍板私校可設長照機構

太魯閣出軌36人無生命跡象　綠委：對不起

快訊／48死118輕重傷！搜救隊拆解第8節車廂「尋獲7具大體」

侯友宜急電徐榛蔚：如果還缺什麼跟我說！

趙少康轟「蔡英文歧視胖子」　蔡易餘：腦袋只有分化鬥爭

太魯閣奪54條命　趙少康轟：林佳龍必須立刻下台

更多熱門

相關新聞

蔡英文指示衛福部啟動大量傷患機制

蔡英文指示衛福部啟動大量傷患機制

清明連假首日發生重大交通事故！2日上午自新北樹林發車至台東的台鐵408次太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段時，發生工程車掉落導致列車有2、3節車廂出軌。對此，總統蔡英文在第一時間做出4點指示，要求各相關單位全力投入救援任務，並指示衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制。

趙少康轟「蔡英文歧視胖子」　蔡易餘：腦袋只有分化鬥爭

趙少康轟「蔡英文歧視胖子」　蔡易餘：腦袋只有分化鬥爭

蔡英文開箱「最美區間車」　車頭燈亮點藏期許

蔡英文開箱「最美區間車」　車頭燈亮點藏期許

台灣人口進入負成長　國民黨批蔡政府：「0到6歲國家養」淪口號

台灣人口進入負成長　國民黨批蔡政府：「0到6歲國家養」淪口號

蔡英文下令蔡易餘減肥　趙少康：怎可歧視胖子

蔡英文下令蔡易餘減肥　趙少康：怎可歧視胖子

關鍵字：

蔡易餘蔡英文鄭文燦減肥陳柏惟莊瑞雄高嘉瑜玄彬立法院

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／太魯閣號出軌釀54人罹難

即／太魯閣出軌「車頭」照片曝光！　高速撞工程車削剩一半

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

最新空拍畫面曝！工程車邊坡墜落　至少釀34死

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

送醫名單不斷更新／太魯閣出軌54死！各大醫院收治傷者一覽

搶入太魯閣「第8節車廂」　驚見10人無心跳

周揚青透視馬甲「意外洩感情現況」

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

愛馬仕姐道歉暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

宋逸民險上太魯閣「齊為傷者祈禱」

血便當痔瘡！他「爆出一團爛肉」罹癌　醫問工作愣住了

江宏傑IG突連發5張照　網超擔心

更多

最夯影音

更多
台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮
角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面