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趙少康轟「蔡英文歧視胖子」　蔡易餘反擊：腦袋只有分化鬥爭

▲▼立委蔡易餘施政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲立委蔡易餘施政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文近日開玩笑地要求民進黨立委蔡易餘，要在3個月內瘦身到100公斤以下，不然就要「開除黨籍」；不過，中廣董事長趙少康認為「總統歧視胖子」。對此，蔡易餘1日晚間表示，蔡英文是基於關心健康的私下對話，「趙少康的腦袋只有分化、鬥爭以及歧視」。

桃園市長鄭文燦在桃園棒球場被樂天啦啦隊抬起跳「抬棺舞」，意外掀起外界質疑他體重的話題。當天晚上，鄭文燦親自站上體重計，證明自己根本不到80公斤，而同黨的立委蔡易餘的體重也成為話題。

日前，民進黨舉行中常會前，蔡英文抵達會議室時，鄭文燦在蔡英文面前證明自己的體重真的是80公斤；鄭文燦量完後，當場要求蔡易餘也踩上體重計，讓蔡英文知道原來他體重達109公斤。這讓蔡英文當場要求他減重，並且要在3個月內減到100公斤以下，還開玩笑地說「否則要開除黨籍」。

不過，這番對話被趙少康認為「總統歧視胖子」，蔡易餘1日晚間則表示，蔡英文是出於關心他的身體健康，才會督促減肥，但趙少康的腦袋只有分化、鬥爭以及歧視。

蔡易餘指出，根據「國民營養調查2016-2019年」，已有近半成年人有體重超標問題。其中，有兩成人口有肥胖問題，代表平均5位成人中，就1位有過重超標的問題。

蔡易餘說，蔡英文基於關心他身體健康的私下對話，「趙董為了鬥爭，強要解釋成歧視胖子，不足為採！」

蔡易餘指出，目前像他這麼胖人通常也是代謝症候群、三高疾病的候選人，因此他呼籲趙少康，「健康體位」是國人健康的基石，希望大眾對肥胖控制抱有正面的態度，支持瘦身減肥，而不要把自己內心的歧視，還硬要套在別人出自關心的對話上。

▼鄭文燦、蔡易餘。（圖／ETtoday資料照）

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