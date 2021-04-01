影／陳時中林佳龍機場擊肘送行　帛琉總統大讚防疫：Taiwan is safe

記者沈繼昌／桃園報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）結束5天訪台行程，1日上午抵達桃園國際機場，準備搭乘台帛旅遊泡泡首發團班機返國，惠恕仁在採檢前還與到場送行的交通部長林佳龍、衛福部長陳時中等人擊肘致意，過程中還與林佳龍互相比讚，盛讚台灣防疫是安全的「Taiwan is safe」。

▲帛琉總統惠恕仁結束訪台5天行程，1日上午抵達桃園國際機場，向準備出國遊客揮手致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲帛琉總統惠恕仁1日上午抵達桃園國際機場，在離境前準備接受採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

帛琉總統惠恕仁上午10時許抵達桃園國際機場辦理離台程序，交通部長林佳龍與衛福部長陳時中視察帛琉旅遊泡泡首發團檢疫工作，同時也陪同惠恕仁辦理離境採檢等相關手續。

▲帛琉總統惠恕仁1日上午抵達桃園國際機場，在離境前與交通部長林佳龍、衛福部長陳時中以雙手比讚「Taiwan is safe」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

惠恕仁與林佳龍、陳時中以擊肘方式致意，還開心雙手比讚「Taiwan is safe」盛讚台灣防疫是安全的，現場鎂光燈不斷閃起捕捉這難得歷史畫面，惠恕仁與林佳龍、陳時中等人短暫交談後，隨即進入採檢站進行核酸檢測（PCR）檢測，並參訪桃機免稅店商圈，再徐步返回國賓室休息，等候下午2時30分班機返回帛琉。

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