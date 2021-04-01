林口交流道附近總是塞爆　文化一路「科技執法」12日上路

▲針對國道一號林口地區交通壅塞狀況，龜山警分局指出將在本月12日起在文化一路、復興一路實施科技執法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於國道一號林口交流附近經常發生車流回堵狀況，桃園市龜山警分局將針對龜山區文化一路、復興一路實施「科技執法」，預計本月12日上路，提醒用路人在該路段須依標誌、標線行駛，並保持路口淨空以免受罰；桃園市政府交通局

為維護交通安全秩序，將針對該路口設置定點攝影，透過辨識車牌科技設備，儲存影像後，交由龜山警分局依違規事實逕行舉發。

▲龜山警分局將在本月12日起在文化一路、復興一路實施科技執法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，去年在文化一路與龜山一路口配合科技執法上路，實施後違規情形大幅下降備受好評，尤其「未保持路口淨空」及「闖紅燈」等違規情形大幅減少，顯示科技執法上路民眾守法情形有漸增趨勢。

▲龜山警分局本月12日起將在文化一路、復興一路實施科技執法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為延續文化一路、復興一路口建置科技執法設備，市府交通局將在本月12日起執法，透過影像偵測技術記錄車輛行駛軌跡，辨識「未保持路口淨空」、「未依標誌標線行駛」之違規車輛錄影拍照取締，違者將依「道路交通管理處罰條例」第48條及第58條，處新台幣600元至1800元罰鍰。



龜山警分局強調，近來交通事故頻傳，為讓汽機車駕駛遵守交通規則減少交通事故發生，取締為手段但並非目的，尤其前述兩路段車流量大，一不小心就可能造成交通事故並釀成車流回堵，龜山警方呼籲務必小心駕駛，遵守交通規則，確保自身與他人行車安全。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►小情侶公園涼亭「上下流動」 父女拍下PO《爆料公社》下場曝

►影／陳時中林佳龍機場擊肘送行 帛琉總統大讚防疫：Taiwan is safe

►影／調查局內鬼家中藏5千萬？「月薪10萬」組長夫妻收押 檢罕見發聲明