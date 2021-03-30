行動電源炸斷五股男3指？鋁片殘骸「MIT」成關鍵　警：有人說謊！

▲陳男宣稱左手掌被行動電源炸的血肉模糊，僅剩下大拇指及食指（紅圈） 。（圖／翻攝自臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區新五路三段一處16樓住家發生爆炸，一名男子左手掌被不明物體炸傷，僅剩下拇指及食指，現場僅找到10多塊碎肉，經送醫後仍無法縫合接回，事後男子初步宣稱是行動電源爆炸，但警方在現場僅找到多塊鋁片，上面印有「Made in Taiwan」與回收圖樣，男子一度改口說「我喝醉，忘了」，這起爆炸案疑點重重，警方懷疑他說謊，詳細原因尚待鑑定報告出爐。

26日凌晨12時許，警消獲報指稱，五股區新五路三段16樓發生瓦斯氣爆，有人受傷。警方到場時，住戶27歲陳姓男子滿身是血，左手掌血肉模糊，疑似遭爆裂物炸傷，現場將10多塊碎肉放進冰袋保存，陳男經包紮後由28歲汪姓女友陪同下送往淡水馬偕醫院急救，雖然沒生命危險，但左手掌僅剩拇指、食指。

▲警消在一樓接觸受傷男子，發現他手指被炸斷緊急送醫縫合。（圖／記者游宗樺攝）

據悉，警方在現場找到多塊大小不一的鋁片，其中一片上面還印有「Made in Taiwan」字樣及可回收的圖案，懷疑是鋁製瓶裝壓縮氣體引發爆炸，但陳男宣稱是行動電源爆炸，卻找不到符合的殘骸，現場也沒有火藥反應及引信，但初步排除陳男第一時間的說詞。

警方二次到醫院訊問陳男，在製作筆錄時，以為陳男可能會對行動電源廠商究責提告，但他卻反常裝傻，供稱當時喝醉了，不知道發生什麼事，因爆炸造成重大傷殘並沒有任何責怪，警方懷疑陳男沒有說出實話，後續將等鑑定報告出爐後，在進一步釐清真相。

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