碰！五股凌晨驚傳爆炸聲　27歲男手指炸到血肉模糊「只剩碎肉」

▲巨大爆炸聲讓附近住戶一度以為發生氣爆，急忙致電消防隊求救。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市五股區26日凌晨0時許，新五路三段一棟民宅突然傳出爆炸聲，巨大聲響讓附近住戶一度以為發生瓦斯氣爆，嚇得趕緊報警。警消到場後，發現一名27歲男子左手血流不止，手指幾乎被炸光，只剩一根手指還連在手上，於是緊急將他送醫急救。由於爆炸的屋內一片凌亂，警消暫時不排除為行動電源爆炸，確切起火原因有待調查釐清。

據了解，陳姓男子（27歲）住在民宅16樓，屋內因不明原因突然爆炸，陳男左手手掌嚴重炸傷，多根指頭被炸到只剩碎肉，剩1根手指還連在手掌，經救護人員包紮後，緊急送往淡水馬偕醫院急救，同時將殘肢放進冰袋，一同送往醫院試圖縫合。

▲警消在一樓接觸受傷男子，發現他手指被炸斷緊急送醫縫合。（圖／記者游宗樺攝）

陳男向警方供稱，當時要去廚房煮東西，沒想到突然發生意外，但警消檢視現場後，雖沒有男女吵架糾紛的狀況，但凌亂的現場似乎也不像是瓦斯氣爆所致，由於現場找到一些疑似行動電源的鐵片，不排除為行動電源爆炸釀災，確切事故原因有待後續調查進一步釐清。

【更多新聞】

五股凌晨驚傳爆炸！鄰驚27歲男「手指炸剩1根」 消防幫撿斷肢

台北港凌晨工安火警！3輛全新車陷火海 警消灌救驚見「焦黑廢鐵」