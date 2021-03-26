　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

碰！五股凌晨驚傳爆炸聲　27歲男手指炸到血肉模糊「只剩碎肉」

▲▼五股一名男子疑似拆解行動電源導致爆炸，手指炸斷剩一指。（圖／記者游宗樺攝）

▲巨大爆炸聲讓附近住戶一度以為發生氣爆，急忙致電消防隊求救。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市五股區26日凌晨0時許，新五路三段一棟民宅突然傳出爆炸聲，巨大聲響讓附近住戶一度以為發生瓦斯氣爆，嚇得趕緊報警。警消到場後，發現一名27歲男子左手血流不止，手指幾乎被炸光，只剩一根手指還連在手上，於是緊急將他送醫急救。由於爆炸的屋內一片凌亂，警消暫時不排除為行動電源爆炸，確切起火原因有待調查釐清。

據了解，陳姓男子（27歲）住在民宅16樓，屋內因不明原因突然爆炸，陳男左手手掌嚴重炸傷，多根指頭被炸到只剩碎肉，剩1根手指還連在手掌，經救護人員包紮後，緊急送往淡水馬偕醫院急救，同時將殘肢放進冰袋，一同送往醫院試圖縫合。

▲▼五股一名男子疑似拆解行動電源導致爆炸，手指炸斷剩一指。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消在一樓接觸受傷男子，發現他手指被炸斷緊急送醫縫合。（圖／記者游宗樺攝）

陳男向警方供稱，當時要去廚房煮東西，沒想到突然發生意外，但警消檢視現場後，雖沒有男女吵架糾紛的狀況，但凌亂的現場似乎也不像是瓦斯氣爆所致，由於現場找到一些疑似行動電源的鐵片，不排除為行動電源爆炸釀災，確切事故原因有待後續調查進一步釐清。

【更多新聞】
五股凌晨驚傳爆炸！鄰驚27歲男「手指炸剩1根」　消防幫撿斷肢
台北港凌晨工安火警！3輛全新車陷火海　警消灌救驚見「焦黑廢鐵」

ET快訊
19歲鮮肉女裝賣身！「神秘巨蟒」探出嚇跑恩客　怒搶3800結

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

碰！五股凌晨驚傳爆炸聲　27歲男手指炸到血肉模糊「只剩碎肉」

台北港凌晨大火！剛下班就燃燒　3輛全新車變廢鐵

照顧腦麻女兒50年！78歲父深夜崩潰殺人　長子出庭淚求輕判

五股凌晨驚傳爆炸！鄰驚27歲男「手指炸剩1根」　消防幫撿斷肢

19歲兒「領照5個月」撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑：車壞了...哈哈

綠帽男自願送女友賣淫！達成1條件　檢方認證「真愛」不起訴

涉賣水果7年私吞10億逃稅2.5億　大洋橋果董座4老臣移送北檢偵辦

血腥情殺！交往3月被甩　27歲狂男「5刀切斷動脈」女友母慘死家中

19歲鮮肉女裝賣身！「神秘巨蟒」探出嚇跑恩客　秒翻臉搶劫3800元

行刑式殺妻嗆：不敢判死！狠男果真無期確定　國民法官模擬判更輕

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

碰！五股凌晨驚傳爆炸聲　27歲男手指炸到血肉模糊「只剩碎肉」

台北港凌晨大火！剛下班就燃燒　3輛全新車變廢鐵

照顧腦麻女兒50年！78歲父深夜崩潰殺人　長子出庭淚求輕判

五股凌晨驚傳爆炸！鄰驚27歲男「手指炸剩1根」　消防幫撿斷肢

19歲兒「領照5個月」撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑：車壞了...哈哈

綠帽男自願送女友賣淫！達成1條件　檢方認證「真愛」不起訴

涉賣水果7年私吞10億逃稅2.5億　大洋橋果董座4老臣移送北檢偵辦

血腥情殺！交往3月被甩　27歲狂男「5刀切斷動脈」女友母慘死家中

19歲鮮肉女裝賣身！「神秘巨蟒」探出嚇跑恩客　秒翻臉搶劫3800元

行刑式殺妻嗆：不敢判死！狠男果真無期確定　國民法官模擬判更輕

旱象無解！今起暴熱如夏超過30度　清明連假前都沒雨

新疆棉燒到Nike直播間！網嗆肉搜　女主播被罵哭：我也要生活

快訊／台東清晨4.5地震　最大震度3級

冷酷、氣質都可以！盤點Lady Gaga《古馳之家》3大「黑寡婦」穿搭風格

快訊／北韓證實發射新型戰術飛彈　金正恩未到場視察

美國陸戰隊F-35B訓練發生A級事故　加特林機炮瞬爆重創機腹

拜登上任後首次！台美簽合作備忘錄　成立「海巡工作小組」

碰！五股凌晨驚傳爆炸聲　27歲男手指炸到血肉模糊「只剩碎肉」

拜登：不尋求與中國對抗　但會問責台港議題

台北港凌晨大火！剛下班就燃燒　3輛全新車變廢鐵

這給過嗎？女孩立志當海底撈員工　外套當撈麵「花式甩」完美神複製

社會熱門新聞

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

鮮肉女裝接客　下體被摸遭打槍

獨／厭世越南妻笑臉照曝光！公公怒批：全都是演的

「厭世臉」越南妻結婚照曝！

即／台南凶殺命案！男猛砍女友媽、阿嬤　1死1傷

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

即／竹北年輕女「某賣場5F墜落馬路」！當場死亡

男自願送女友賣淫　真愛不起訴

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

更多熱門

相關新聞

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

新北市五股區新五路三段一棟19層社區大樓26日凌晨12點50分驚傳火警，一名社區住戶指出，疑似是16樓鄰居煮東西，疑似發生爆炸，導致手指頭被炸光，被緊急送往淡水馬偕救治。

iPhone充電突起火　17歲少女臉頰燒傷

iPhone充電突起火　17歲少女臉頰燒傷

天然氣廠爆炸「烈焰沖天」影片曝

天然氣廠爆炸「烈焰沖天」影片曝

民宅氣爆「屋瓦碎片炸天」恐怖瞬間影片曝

民宅氣爆「屋瓦碎片炸天」恐怖瞬間影片曝

汽車炸彈阿富汗鬧市引爆！釀22死70傷

汽車炸彈阿富汗鬧市引爆！釀22死70傷

關鍵字：

五股爆炸行動電源氣爆

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

陳奕迅挺新疆棉＋1　發聲明切割adidas

借200看病遭拒後「死在家中」！鄰居超內疚

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

好市多上架神鞋「馬汀靴」！價格殺到網傻眼：仿的？

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面