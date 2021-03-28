即／印尼教堂發生爆炸　傳多人死傷「屍塊噴飛」！瞬間畫面曝光





▲外傳事發當下有多名信徒正在做禮拜。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印尼南蘇拉威西省28日上午10時28分一間教堂發生爆炸攻擊，警方現已封鎖教堂周邊區域。Detik News指出，事發當下，現場有多名信徒聚集做禮拜，傳已多人死傷，屍塊四散。

此次爆炸發生在南蘇拉威西省首府望加錫（Makassar）一間教堂，推特現已開始流傳爆炸當下的瞬間畫面，可見煙霧、烈焰頓時衝出。當地警方首長向TV One透露，這起事件疑似是自殺炸彈攻擊事件。目擊者向CNN Indonesia表示，在爆炸發生之前，多名目擊者曾經大喊有炸彈，且多名餐廳員工身上沾滿血跡。

路透指出，停放在現場附近的汽車也因爆炸事件受損，多名傷者稍早已被緊急送醫。Kompas.com則指出，相關單位現已執行疏散淨空作業，當地居民也被告知遠離案發現場。

警方現已證實，爆炸發生當下多名信徒正在教堂內部，爆炸現場就位在教堂外面，已知現場遺留部分人體屍塊。依據TV ONE取得的消息，死者正是該名自殺炸彈客。但警方指出，死者身分有待確認，是否只有襲擊者死亡，現階段尚待釐清。

目前當局仍未出面證實確切死傷人數，但教堂人員圖拉克（Wilhemus Tulak）說明，目前已知共有10人受傷，部分傷者傷勢嚴重，其中一名傷者是在抵擋自殺炸彈客嫌疑人行動時被波及。

BREAKING NEWS !!!



Detik2 ledakan di Gereja Katederal, Makassar.



Pengalihan isu hoax impor beras ? pic.twitter.com/FAArJdtz53 — Musa @PakarKampanye @PakarMedsos (@pakarkampanye) March 28, 2021





[BREAKING NEWS] : Terjadi ledakan yg diduga berasal dari bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar, Kajaolalodo - Botolempangan, Minggu (28/3) pagi ini.

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Source IG Ndrobeiii pic.twitter.com/drjTaM5BBV — stevanie Huang (Pink) (@Stevaniehuangg) March 28, 2021





BREAKING SAD NEWS:

Ada Ledakan di Gereja Katedral Makassar. Live report skrg di CNN Indonesia. @CNNIndonesia pic.twitter.com/aKL5kb5TXH — Joan ‎Saga (@eggggsie) March 28, 2021

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事