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3字頭入主洲子洋精華特區！　「天空之邑」掀首購族討論

▲擁有3字頭房價的洲子洋重劃區，是許多年輕首購族的討論焦點，其中又以位在洲子洋精華特區的「天空之邑」建案最受矚目。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者陳珊珊／採訪報導

台北房價高買房大不易，近期有許多年輕首購族紛紛將目光轉往新北市，其中又以洲子洋精華特區，擁有3字頭房價、整齊的街廓和悠閒的生活環境，最受買房客青睞。

▲▼3字頭入主洲子洋精華特區　「天空之邑」掀討論熱度。（圖／記者吳杰澄攝）

▲洲子洋重劃區擁有整齊的街廓。（圖／記者吳杰澄攝）

東森房屋研究中心副理謝欣亞表示，「五股洲子洋重劃區是目前雙北地區號稱CP值最高的地方，因為這邊開車通往台北市只要10幾分鐘，而且五股泰山輕軌也即將在2023年動工，這條輕軌線會串到新莊與板橋地區，未來將會帶動整個產業發展」。

▲▼3字頭入主洲子洋精華特區　「天空之邑」掀討論熱度。（圖／記者吳杰澄攝）

▲東森房屋研究中心副理謝欣亞。（圖／記者吳杰澄攝）

謝欣亞進一步說明，「另外洲子洋重劃區的房價，是目前以雙北地區來說相對較低的低點，這邊房價只有3字頭，所以對於自住客的吸引力是十分大的」。

▲▼ 天空之邑建案業配 。（圖／天空之邑提供）

▲「天空之邑」坐落於洲子洋精華特區。（示意圖／天空之邑提供）

洲子洋精華特區因為有較親民的3字頭房價，加上未來擁有五股泰山輕軌，交通建設再添利多，重劃區內整齊的街廓，營造出舒適的生活氛圍，讓這裡成為目前呼聲最高的房市黑馬，近期有建商搶進黃金地段，推出「天空之邑」掀起討論。

▲▼3字頭入主洲子洋精華特區　「天空之邑」掀討論熱度。（圖／記者吳杰澄攝）

▲「天空之邑」專案經理楊凡逸。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼ 天空之邑建案業配 。（圖／天空之邑提供）

▲中山高速公路。（圖／天空之邑提供）

專案經理楊凡逸表示，「我們是位於整個洲子洋的最前端，不論開車要上台1線、台64、台65、中山高、汐五高架、五楊高架都非常方便，因為我們處在最便利的區域位置。住家周圍的生活機能也十分完善，我們車行約3分鐘就可以到達工商路商圈，這邊有很多知名店家進駐，像是麥當勞、肯德基、全聯、屈臣氏、85度C等等，還有現在政府在規劃的公有市場，未來五股立體停車場的一樓將會變成公有市場」。

▲▼3字頭入主洲子洋精華特區　「天空之邑」掀討論熱度。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼工商路商圈。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼3字頭入主洲子洋精華特區　「天空之邑」掀討論熱度。（圖／記者吳杰澄攝）

便利交通與完善的生活機能，受到許多買房客青睞，此外，住家周圍的綠意悠閒環境，假日能夠踏青、溜小孩，還能在「水管屋」裡面玩躲貓貓，也成功打進親子客的心。

▲▼3字頭入主洲子洋精華特區　「天空之邑」掀討論熱度。（圖／記者吳杰澄攝）

▲芳洲公園。（圖／記者吳杰澄攝）

專案經理楊凡逸說：「『天空之邑』基地有1946坪，我們規劃了將近1500坪左右的日式莊園中庭，住戶下樓就能享受悠閒的氛圍，住家附近也有政府在2020年底重新打造的芳洲公園，現在整體非常新穎。此外，還有政府所規劃的擴大計畫區，這邊未來會有將近4萬9千多坪的公園綠地」。

▲▼ 天空之邑建案業配 。（圖／天空之邑提供）

▲「天空之邑」日式莊園中庭。（示意圖／天空之邑提供）

不論在交通、生活環境或是未來發展，「天空之邑」皆享有獨特優勢，以較親民的價格，就能入主洲子洋精華特區，也讓討論度持續攀升。

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