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空軍：除F-5戰機　其他軍機3月底前復飛

▲空軍司令部參謀長黃志偉中將 。（資料照／記者李毓康攝）

▲空軍司令部參謀長黃志偉中將 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

空軍2架F-5E戰機22日疑擦撞墜海，空軍當天即下達「天安特檢」，除擔負監控共機等戰備任務外，包括快速、慢速機在內的全部機種暫停訓練、停止演習。空軍司令部參謀長黃志偉中將30日表示，除了F-5戰機規劃4月初復飛外，其他空軍飛行部隊這兩天（30日及31日）完成任務總提示後，將恢復正常運作。

國防部30日召開例行記者會。黃志偉會中指出，F-5部隊還有一些人員加強訓練、課程重新設計，及資深資淺人員訓練頻次不同，預估4月6日、7日完成；屆時待評估狀況可行，將由國防部、空軍司令部單位到部隊確認安全性，並且完成任務總提示，才恢復正常訓練。

被詢問為何F-5戰機評估時間較其他軍機種長？黃志偉補充，F-5部隊受到該事件的衝擊，不僅要做勤務檢整、訓練程序的檢討，還有部隊人員的心理輔導，所以空軍謹慎評估，在確認安全無虞後，才會由資深人員循序漸進地恢復訓練。

至於其餘軍機種復飛時程？黃志偉表示，目前其他一般部隊所有的特檢都已完成，大概在這兩天（30日及31日）完成各部隊任務總提示後，恢復正常運作。

另外，針對在事件中失蹤的上尉飛官潘穎諄，黃志偉指出，今天上午已派遣11架次空中兵力、9搜次海面兵力搜尋；目前沒有停止搜尋的期限，期望盡快找到潘穎諄，希望他平安歸來。

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