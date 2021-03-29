F-5彈射椅挨批「9個月只換一架」　空軍：已要求廠商提前1年交貨

▲墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）

記者楊蕓／台北報導

空軍兩架F-5E戰鬥機22日於訓練編隊飛行時擦撞，造成一名飛官羅尚樺中尉殉職，潘穎諄上尉仍下落不明，彈射椅更換時程引發關注。空軍司令部參謀長黃志偉29日在外交國防委員會表示，原定簽約18個月後才可以交貨，空軍已跟廠商要求提前1年交貨。

立法院外交及國防委員會29日邀請國防部報告「強化國軍空勤人員訓練安全現行作法與精進作為」。針對潘穎諄上尉的搜救進度，國防部副部長張哲平受訪時表示，目前搜救還沒有新的進度，海空、陸上搜索持續進行中。

針對彈射椅更換進度，國民黨立委馬文君質詢時質疑，為何空軍年底才能完成一架F5彈射椅換裝，總共有44架，她並以台積電設廠為例，為了趕工都可以加價趕進度，從現在到年底還有9個月，卻只能完成一架更換，直呼「騙肖嗎？」

黃志偉表示，買了座椅不是立刻拿回來，廠商要備料、測量、生產；張哲平則說明，空軍按作業程序進行，座椅更換並不是每架都可以換，而按照廠商當初提供的進度，要簽約後才能進行。

但馬文君仍質疑，9個月只能換一架，是因爲預算只有編3千萬，批評蘇貞昌、蔡英文的承諾都是假的，對比因應缺水，竹科馬上規劃海淡廠，政府為了救鳳梨也馬上編10億，非常諷刺。對此，黃志偉表示，原定簽約18個月後才可以交貨第一架彈射座椅，3月空軍已跟廠商要求提前1年交貨。

其他人也看了這些...

►惠恕仁抵台 吳釗燮在國門迎接首波「旅遊泡泡」

►惠恕仁穿紫色「島衫」＋西裝登場 融合台帛正式服裝

►訪團抵台戴「台帛國旗」口罩！ 惠恕仁赴新光醫董座晚宴





更多熱門新聞...

►「旅遊泡泡成真」 惠恕仁：帛琉受到美國幫忙收到第一批疫苗

►美國駐帛琉大使現身台灣 他曾公開批評大陸在太平洋區域惡行

►疫情後第一位友邦元首訪台！ 蔡英文盼「台帛泡泡」順利啟動

►振興一下我們的美麗