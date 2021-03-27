F-5E戰機新型座椅更換前　空軍先加強彈射跳傘演練

▲空軍F-5戰鬥機。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

空軍2架F-5E戰鬥機22日發生擦撞墜海意外，導致26歲中尉飛官羅尚樺不幸殉職，另名飛官上尉潘穎諄則下落不明、生死未卜。根據國防部近日提出的專案報告，空軍將在F-5型機新型彈射椅更換前，每月運用模擬機加強緊急程序處置及彈射跳傘演練，並且將請資深飛行前輩到部隊座談。

立法院外交及國防委員會29日將邀請國防部長邱國正報告「強化國軍空勤人員訓練安全現行作法與精進作為」，並備質詢。

根據報告指出，針對空勤人員訓練安全的精進作為包含「落實資源管理，建立飛安文化」、「強化督管機制，確保部隊運作」、「落實任務提示，貫徹考核標準」、「檢視訓練內容，貫徹考核標準」、「嚴肅飛行紀律，落實制式操作」、「重視模擬訓練，強化應處能力」、「強化維保作業，貫徹複式查驗」。

國防部表示，為強化空勤人員訓練安全，在「風險管理」的作為包含邀請學養俱佳的資深飛行前輩赴各飛行部隊，進行經驗分享，提升部隊士氣與信心。

國防部指出，F-5型機新式彈射座椅未完成更換前，每月將運用模擬機加強緊急程序處置及彈射跳傘演練，重點在於各系統不正常徵候判斷處置、安全彈射時機及程序掌握，以深化人員安全警覺觀念。

國防部說明，國軍將廣蒐各國飛安案例，即時提供國軍各飛行部隊參考借鏡及研擬應處之道，並持續派員赴先進國家參與飛安會議及飛安進修班隊，並汲取新知培育「飛安管理與調查」專業人才，增進飛安防險工作。

國防部也說，國軍將定期與民航公司、運安會及民航局等進行飛安交流研討會，汲取飛安管控作為、組員資源管理、機隊維保機制等經驗，期盼為國軍提升飛行訓練安全的參據。

其他人也看了這些新聞...

►2架F-5E擦撞釀1死1失蹤 空軍司令部：懇請國人祈福集氣

►2架F-5E調整隊形擦撞 空軍：1彈射椅彈出、無線電未呼叫

►羅尚樺、潘穎諄總飛行時數曝光：分別有404hr30m、601hr35m



更多熱門新聞...

►2架失事F-5E機務情況曝光 109年6月、12月分別完成週檢

►F-5E再出事！羅尚樺殉職 朱冠甍母曾痛哭：希望兒子是最後一個

►F5E一次掉2架！國軍6年釀13起重大意外 飛機失事8筆、2戰車翻車

►振興一下我們的美麗