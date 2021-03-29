空軍2年丟5架戰機　國防部調查進度首度公開

▲空軍F-5系列戰鬥機。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

空軍七聯隊2架F-5E單座戰機22日在屏東外海擦撞，1名中尉羅尚樺跳傘逃生但仍不幸殉職，另1名上尉潘穎諄迄今仍下落不明，軍方繼續搜尋中。國防部29日將赴立法院報告，首度公開國軍近2年5件軍機失事肇因與調查進度。

近2年軍機失事調查進度：

1. 109年1月2日一架UH-60M型機為人因與環境複合因素，於新北烘爐地山失事，造成8員殉職。



2. 109年7月16日一架OH-58D型機為機械因素， 於新竹基地失事，造成2員殉職。



3. 109年10月29日一架F-5E型機依目前所獲事證 ，研判為機械因素，於臺東外海失事，造成1員殉職。



4. 109年11月17日一架F-16A型機於夜間花蓮外海失事，造成1員失蹤，肇因待查。



5. 10年3月22日二架F-5E型機空中擦撞，於臺東外海失事，造成1員失蹤、1員殉職，肇因待查。



立法院外交及國防委員會29日將邀請國防部長邱國正報告「強化國軍空勤人員訓練安全現行作法與精進作為」，並備質詢。



根據國防部送至立法院的書面報告顯示，國軍在近2年期間計肇生5起重大飛安事件，折損12名人員，尚有2名待尋，顯示相關飛行部隊未能汲取教訓，進而衍生憾事，國軍應確實檢討探究肇因，才能有效防患未然。

在精進作為方面，國防部提出包括落實資源管理，建立飛安文化、強化督管機制，確保部隊運作、落實任務提示，妥擬備用計畫、檢視訓練內容，貫徹考核標準、嚴肅飛行紀律，落實制式操作、重視模擬訓練，強化應處能力、強化維保作業，貫徹複式查驗、以及為強化國軍空勤人員訓練安全，採循序漸進持續加強訓練強度等8個方向。

在風險管理的作為上，國防部則表示，將研擬包括邀請經驗豐富、技術學養俱佳的飛行資深 前輩赴各飛行部隊，實施經驗分享；在F-5型機新式彈射座椅未完成更換前，每月運用模擬機加強緊急程序處置及彈射跳傘演練；廣蒐各國飛安案例，即時提供國軍參考；持續派員赴先進國家參與飛安會議及飛安進修班隊，並汲取新知，定期與民航公司、運安會及民航局等進行飛安交流研討會等。

國防部強調，「飛安管理」不單純是飛行員或單位主官的責任 ，也是每一位空技勤人員的責任，回顧歷年失事肇因，不外乎人因、機械、環境3大面向，而這3大面向都可藉由精準確實的風險管理予以消弭，只要是人都有可能犯錯，但透過精實的訓練、落實計畫、管制、執行、督導與考核，當可降低意外發生的風險。

最後，國防部表示，國軍除持續落實各專業人員本職技能外，並會持續將「人人都是飛安官」的精神深植於每一位參與飛行工作人員的心中；訓練是戰力的泉源，戰勝的憑藉，無空防即無國防，為維繫戰力，國軍不可因噎廢食，仍應維持高強度及精實飛行訓練，以持恆維護國家空防安全。

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