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長賜號理賠金額曝…最高上限855億！　200艘船恐集體控告日船東

▲▼長榮「長賜號」卡在蘇伊士運河上，脫困前恐先得挖出8作奧運泳池規模的淤泥。（圖／路透社）

▲保險公司透露目前已準備了31億美元（約台幣885億元）的理賠金。（圖／路透社）

記者張方瑀／編譯

長榮貨輪長賜號（Ever Given）於台北29日晚間9點04分脫困，目前正在大苦湖（Great Bitter Lake）進行檢修，後續的賠償問題也受到各界關注。外媒消息指出，目前已經有31億美元的保險金準備就緒，但不確定是否涵蓋受影響的200多艘船；部分船東和貨主最終可能會控告長賜號船東「日本正榮汽船公司」以獲得賠償。

根據《華爾街日報》報導，英國保賠保險協會（P&I Clubs）國際集團執行長Nick Shaw透露，目前針對長賜號造成的虧損，準備了31億美元（約台幣885億元）的理賠金，但無法確認否足以彌補受影響的200多艘船。長賜號隸屬的P&I發言人僅透過電子郵件表示，「P&I的保險將會涵蓋船東對貨主的法律責任。」

報導指出，部分船東和貨主，會向自己及長賜號的保險公司索賠，甚至可能會控告長賜號船東「日本正榮汽船公司」以獲得賠償。

▲▼長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）擱淺於蘇伊士運河。（圖／路透）

▲長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）擱淺於蘇伊士運河。（圖／路透）

保險公司Marsh負責海運的全球主管巴克（Marcus Baker）則認為，就目前情況而言，所有延遲和訴訟費用的保險金額都是未知的，「現階段沒有什麼是確定的。」按照行業慣例，貨主會自行購買保險，以防範損壞的風險，而不是依賴船東提供。

Marsh北美海上保險部門主管貝雷格利尼（Michael Pellegrini）表示，標準的貨櫃保險僅涵蓋遺失或損毀，因此大部分的貨主會放棄加保額外且昂貴的「延誤保險」。保險業內人士估計，在後續這段期間可能會出現大量的相關訴訟。

報導也提到，P&I在23日曾發出聲明，該協會對長賜號的保險內容涵蓋「貨櫃船擱淺所招致的損失」，例如基礎設備損壞、航道受阻等；但是這份保險和船上的貨物是分開投保的。目前P&I將會積極和有關方合作，希望能安全且順利完成相關賠償。

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