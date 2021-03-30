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慶祝「長賜號」脫困！Google搜尋「這２字」...跳出小彩蛋

▲▼長賜號（Ever Given）脫淺，已經進入到大苦湖錨地停泊。（圖／路透）

▲長賜號（Ever Given）擱淺7天終於順利脫困。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

長賜輪擱淺蘇伊士運河近1週終於脫困，全球貿易經濟的壓力將慢慢舒解，Google也趕上這波熱潮，在頁面上藏了「小彩蛋」，只要在搜尋引擎中搜尋「2關鍵字」就能看到！

運河管理局主席雷比（Osama Rabie）已正式宣佈，從當地時間下午7時起（台灣時間30日凌晨1時），將恢復蘇伊士運河全線雙向航行，未來每天可能有多達100艘船舶駛入運河，預計在3天內，加緊消化過去一周內排隊等待通過的大批船舶。

而為了慶祝蘇伊士運河恢復航運，搜尋引擎Google今（30）日就在頁面藏了小彩蛋，只要在電腦版的Google搜尋蘇伊士運河的英文（suez canal），或長賜輪的英文（ever given），就能看到一排小船不斷往左航行的動畫，模樣非常逗趣可愛。

▲▼搜尋關鍵字後，可在頁面上方看見多艘小船在行駛。（圖／翻攝自Google）

▲搜尋關鍵字後，可在頁面上方看見多艘小船在行駛。（圖／翻攝自Google）

儘管長賜輪已經順利脫淺，不過全球海運龍頭馬士基（Maersk）表示，擱淺事件對全球航運造成的連鎖效應，可能需要花費數周或數月時間才能完全獲得解決。目前至少有400艘各型船舶正等待通過蘇伊士運河，包括數十艘貨櫃輪、散裝貨輪、油輪，以及多艘液化天然氣或液化石油氣船

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