NASA衛星照曝光…「密麻小點」擠滿蘇伊士灣！　堵塞前對比超驚人

▲「密麻小點」塞滿蘇伊士灣。（圖／翻攝自NASA Earth Observatory）



記者張方瑀／編譯

長榮海運貨輪「長賜號」（Ever Given）在蘇伊士運河擱淺6天後，終於在台灣時間29日晚間9點04分重新浮起，目前已航行到大苦湖（Great Bitter Lake）錨地停泊，進行後續調查與檢修。美國太空總署（NASA）也釋出運河通行前後的衛星照片，數百艘貨輪卡在兩側，至少還需數日才能疏通。

▲圖左為11日堵塞前拍攝，圖右為27日拍攝。（圖／翻攝自NASA Earth Observatory）



根據NASA地球觀測站（NASA Earth Observatory）釋出的衛星照顯示，紅海側的蘇伊士運河口在11日相當空曠，但到了27日時，海面上已經擠滿密密麻麻的船隻，包含貨櫃輪、貨船、原油油輪和化學品運輸船在內，景象十分壯觀。

蘇伊士運河運輸服務業者Leth Agencies表示，截至27日止共有367艘船在等候通行，包含賽德港附近的北側共有154艘船，紅海南側也有171艘。蘇伊士運河管理局（SCA）則表示，預計每天放行百餘艘，3.5天內可以疏通完成。

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