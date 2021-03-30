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運河「孤獨怪手」本尊群現身啦！連清淤泥6天6夜　超嗨自拍狂賀

記者張方瑀／綜合報導

長榮貨輪長賜號（Ever Given）在蘇伊士運河擱淺6天6夜，終於在29日脫淺成功，順利開往大苦湖（Great Bitter Lake）進行檢修。除了塞在運河兩側的上百艘貨輪終於可以通行外，脫淺的幕後英雄「孤獨怪手」也現身慶祝，他們的真面目也首度在鏡頭前曝光。

長賜號脫淺後，負責開挖淤泥的「孤獨怪手」們，還有拖船上的工人們也紛紛在推特上貼文慶祝，從曝光的照片和影片可以看到，工作人員紛紛拿著手機開啟自拍鏡，將自己和逐漸駛遠的長賜號同框，開心地手舞足蹈，不停大喊並對著天空比YA，場景宛如是一場發生在蘇伊士運河上的遊艇趴。

其中一名挖泥船工人也表示，他們每天都要工作12小時，和地面的挖土機輪流配合作業，在淤泥清除後，還得用15艘拖船牽引長賜號；儘管非常辛苦，但也從這場世紀救援行動中學到很寶貴的經驗。

自長榮貨輪長賜號在23日打斜堵住蘇伊士運河以來，經過6天以來日以繼夜的清淤、開挖和拖移，長賜號終於在台北時間29日晚間9時04分脫困，並在3小時後北上大苦湖錨地，進行適航性的檢測。蘇伊士運河雙向恢復通行，根據路透社報導，疏通逾400艘等待通過的船，估計花費3.5天的時間，每天放行百餘艘船。

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