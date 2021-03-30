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開長賜號過運河有多難？CNN推模擬遊戲　網試玩崩潰：10秒就擱淺

▲▼開長賜號過運河有多難？模擬遊戲　網試玩崩潰：10秒就擱淺。（圖／翻攝自遊戲頁面）

▲網友試玩後紛紛表示，遊戲的難度真的不低。（圖／翻攝自遊戲頁面）

記者王佩翊／編譯

長榮海運的大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河發生擱淺意外，造成雙向交通嚴重阻塞，受影響貨輪高達4百多艘，如今終於順利排除障礙，也讓網友不禁疑惑，開著「超巨型貨輪」要通過狹窄的蘇伊士運河到底有多難。CNN就設計了一款模擬長賜號大小的巨大貨輪要通過蘇伊士運河的小遊戲，而許多網友試玩後則紛紛崩潰表示，「原來真的好難！」

►玩遊戲點這裡

CNN為了設計這款模擬駕駛貨輪「穿越蘇伊士運河」的遊戲，特地找來資深水手溫鮑（Andy Winbow）與曾在海上工作近20年的貨輪船長古塔（Yash Gupta）一起研究。而在遊戲中，玩家不但需要一邊調整畫面右方的速度與方向，還必須隨時注意左方的風向、風速以及引擎力量的數值，讓巨大的貨輪順利通過狹窄的蘇伊士運河航道。

許多網友試玩後紛紛崩潰表示，「要同時注意這麼多件事真的好難」、「我10秒就擱淺了」、「原來駕駛貨輪真的不容易」等。

▲▼開長賜號過運河有多難？模擬遊戲　網試玩崩潰：10秒就擱淺。（圖／翻攝自遊戲頁面）

▲闖關成功後，會出現恭喜通關的畫面。（圖／翻攝自遊戲頁面）

另一方面，長賜號（Ever Given）歷經6天的擱淺後，終於在台北時間29日晚間9點04分脫困，目前正在大苦湖（Great Bitter Lake）進行檢修，堵塞近一週的南北端貨船也紛紛開始排隊進入運河。而恢復正常航運的蘇伊士運河航預計會在3天之內，加緊消化過去一週內排隊等待通過的大批船舶。

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