傳承329精神！國民黨花蓮青工總會長交接　魏嘉賢卸任謝宜萱接棒

▲▼交接佈達典禮在國民黨花蓮縣黨部主委張峻監交下完成。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣青年工作總會29日於國民黨花蓮縣黨部舉辦『花蓮縣青工總會總會長交接暨佈達』典禮，新任總會長謝宜萱在花蓮縣黨部主委張峻監交下，接下卸任總會長魏嘉賢手中印信。

花蓮縣議員林宗昆、縣議員李正文、縣議員謝國榮、縣議員蔡依靜、花蓮市民代表會副主席李振瑋、吉安鄉黨部主委邱永双、花蓮市民代表黃瑞文與花蓮市13鄉青工會長等貴賓均臨會祝賀，致詞鼓舞勉勵。

主委張峻致詞指出，在329青年節舉辦此活動深具意義，尤其國民黨自創黨開始就是靠青年，絕無像外界所言不重視台灣年輕族群的未來，張主委感謝魏總會長任內的無私奉獻，為花蓮縣青工建立優良典範，也期許新任的謝總會長任重道遠，在未來青年工作上開創嶄新的一頁。

張峻並強調前後任總會長的想法前衛，展現強烈企圖心，讓他感覺自己也年輕不少!「年輕人是臺灣一切的希望」，唯有青年可以創造時代、改變時代，希冀大家共同努力，國民黨一定會為台灣年輕人打造一個可以發展、優質的生活環境。

▲新任總會長謝宜萱（右）。

卸任總會長魏嘉賢表示，未來必是年輕人的天下，借重今天與會的年輕夥伴們，讓其他青年人重新認識國民黨，串起世代交替的重責大任，更期待新一代年輕人的智慧與力量為國家社會盡一份心力。

新任總會長謝宜萱表示，必會延續青工總會關懷弱勢的創會精神，結合社會資源為青年朋友創建平台，以實際行動支持青年，推動青年洄遊工作，並承諾鄉鎮市會長將依其需求舉辦各類活動，布達儀式在熱鬧聲中完成。

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