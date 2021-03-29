　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

隧道內40秒6連撞火花四濺　男子駕車出現幻覺「一直喊媽媽」

▲趙先生駕駛的小客車在隧道內左右甩尾連環撞。（圖／翻攝都市快報）

▲趙先生駕駛的小客車在隧道內左右甩尾連環撞。（圖／翻攝都市快報）

記者魏有德／綜合報導

大陸沈海高速大溪嶺隧道內22日發生了一起離奇的事故。從監視器可以發現，由趙先生駕駛的一輛小客車突然失控，在40秒的時間裡左右甩尾6連撞護壁，車頭鈑金火花四濺，期間還差點擦撞到後方車輛，所幸未造成重大傷亡。肇事的趙先生表示，開進隧道後就開始出現幻覺，「一直叫媽媽，有一種害怕的感覺。」

▲經過車輛被失控的小客車嚇到連忙閃雙黃燈及踩煞車。（圖／翻攝都市快報）

▲經過車輛被失控的小客車嚇到連忙閃雙黃燈及踩煞車。（圖／翻攝都市快報）

《都市快報》報導，據施救人員表示，抵達現場見到趙先生時，發現他情緒非常激動，說話語無倫次，不過見到員警時已經穩定下來。根據趙先生自述，他當日從上海開車回黃岩，但是到黃岩卻錯過出口，一直開到大溪嶺隧道附近，「大腦中就出現了幻覺，感覺壓力很大，非常害怕，結果車輛失控擦撞路肩護壁，後來發生的事情像斷片一樣沒有記憶了。」

▲肇事的趙先生稱其開進隧道後便產生幻覺。（圖／翻攝都市快報）

▲肇事的趙先生（圖左）稱其開進隧道後便產生幻覺。（圖／翻攝都市快報）

透過監視器畫面可以發現，這輛小客車原本行駛在快車道，進入隧道不久便先撞上左側的隧道檢修帶，車輛迅速往右側偏移，往右側的護壁撞去；經過第二次碰撞後，小客車仍未減速停下，而是調轉方向繼續往左側衝去。

小客車車頭在隧道內因碰撞產生大量火花，畫面十分駭人，經過約6次碰撞，這輛小客車才緩緩停下。位於小車旁邊及後方經過的車輛被這一幕都嚇的不輕，紛紛閃起雙黃燈緊急煞車避開，所幸整起事件並未演變成重大傷亡意外，趙先生本人也沒有受傷。

警方調查後認為，趙先生因長途駕車超過4小時，出現精神恍惚、注意力不集中的行為，才會有像他自述的「產生幻覺」情況發生，得負事故全部責任。

ET快訊
老公大玩BDSM！邀別人一起「開發玩具」　小7歲妻崩潰
吃壽司見短裙妹「跨坐男友大腿」！右手羞抓這隻
快訊／埃及總統顧問：蘇伊士運河預計「今日恢復通行」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

6女撞車當街大吵！　「今天我生日」員警上前被悍女打斷2根肋骨

隧道內40秒6連撞火花四濺　男子駕車出現幻覺「一直喊媽媽」

最慘人夫是他！「老婆劈4男」還罹癌　絕望斬殺小王1號：不後悔

陸商店禁止「穿H＆M者」進入！房產商也跟風「穿Nike不准看房」

李宇軒遣返香港後未獲釋　港媒：被押在「精神病治療中心」

新疆官員向H＆M喊話：擦亮眼睛、明辨是非「中國人民不好惹！」

陸人大今審議港選制方案　港媒：立法會議席或採「432」方案

三對夫妻組「換妻旅行團」！6人海島混戰3天　結局意想不到

陸圍巾標96%羊毛「卻沒半根毛」　被點名的「幾乎都是大陸品牌」

安撫外企？　李克強赴江蘇訪Nike原料廠

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

郭泓志上《國光》被問「喜歡韓國人嗎？」　李玖哲驕傲秀二頭肌比腕力...GG了！

6女撞車當街大吵！　「今天我生日」員警上前被悍女打斷2根肋骨

隧道內40秒6連撞火花四濺　男子駕車出現幻覺「一直喊媽媽」

最慘人夫是他！「老婆劈4男」還罹癌　絕望斬殺小王1號：不後悔

陸商店禁止「穿H＆M者」進入！房產商也跟風「穿Nike不准看房」

李宇軒遣返香港後未獲釋　港媒：被押在「精神病治療中心」

新疆官員向H＆M喊話：擦亮眼睛、明辨是非「中國人民不好惹！」

陸人大今審議港選制方案　港媒：立法會議席或採「432」方案

三對夫妻組「換妻旅行團」！6人海島混戰3天　結局意想不到

陸圍巾標96%羊毛「卻沒半根毛」　被點名的「幾乎都是大陸品牌」

安撫外企？　李克強赴江蘇訪Nike原料廠

長賜號求脫困　「滿潮水位2公尺↑」最佳營救時機曝光！

高中少年遭馬桶刷「強插肛門」！男同學強拖廁所手淫　精尿噴滿臉

玖壹壹「學生服」萌樣曝光PK羽球　被封「國中念最久的天團」！

桃園大專青年學生公部門暑期工讀報名開跑　422名額儘速報名！

2萬元貨款不見了！高雄男急報案　警調監視器怒了：做賊喊抓賊

父子之爭延燒！黃育仁將角逐東元董事改選　提出七席董事名單

長賜號重新上浮！挖土機得救「油價」卻崩了　鄉民曝：已經降7元

「台灣巷口炒飯」觀看數超衝擊！一滑都是老外　網點2關鍵：難怪

上空尬2比基尼妹！環球百貨最狂風景「男客猛看」　真實身分曝光

GUESS被踢爆仿冒「最火手袋」秒下架　連PRADA、DIOR也全都仿好仿滿

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

大陸熱門新聞

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

面試炸廁所　32歲男全身40%燒傷

高冷女神流出性愛片　釣出本人：直接找我玩就行！

IKEA「沒代言人」躲首波抵制　2天後仍被出征

外送員「狂飆60公里」送餐！運費曝網全傻了

亞馬遜傳封殺「中國棉」　陸賣家：已被下架

直擊北京環球影城　試車多圖曝光

2情侶玩「鬼屋」密室逃脫！鬼一出全員悲劇了

老婆劈4男還罹癌！最慘人夫斬殺小王1號

陸標96%羊毛　被抓包「一根毛都沒」

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

Nike贊助半壁江山　中國體壇「抵制好難」

央視揭秘BCI金主　赫見美國色彩

更多熱門

相關新聞

趕著接小孩　國道撞休旅車再撞護欄翻覆

趕著接小孩　國道撞休旅車再撞護欄翻覆

顏姓女子29日開車要趕著接送小孩，行經國道三號高速公路北上清水路段時，疑似未注意車前狀況，撞上前方休旅車後失控左偏撞護欄後翻車。所幸警消及民眾及時趕到救援，人只受到輕傷。警方表示，肇事原因有待釐清。

碗出車禍扁了　汪跌坐地氣到快哭

碗出車禍扁了　汪跌坐地氣到快哭

撞「測速照相機」上百萬噴了　網：跟撞到雙B一樣

撞「測速照相機」上百萬噴了　網：跟撞到雙B一樣

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

三寶「切西瓜」　害女騎士跪姿控車超狼狽

三寶「切西瓜」　害女騎士跪姿控車超狼狽

關鍵字：

隧道車禍幻覺精神

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

長賜號現場「脫困畫面」曝光

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面