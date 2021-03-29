隧道內40秒6連撞火花四濺　男子駕車出現幻覺「一直喊媽媽」

▲趙先生駕駛的小客車在隧道內左右甩尾連環撞。（圖／翻攝都市快報）

記者魏有德／綜合報導

大陸沈海高速大溪嶺隧道內22日發生了一起離奇的事故。從監視器可以發現，由趙先生駕駛的一輛小客車突然失控，在40秒的時間裡左右甩尾6連撞護壁，車頭鈑金火花四濺，期間還差點擦撞到後方車輛，所幸未造成重大傷亡。肇事的趙先生表示，開進隧道後就開始出現幻覺，「一直叫媽媽，有一種害怕的感覺。」

▲經過車輛被失控的小客車嚇到連忙閃雙黃燈及踩煞車。（圖／翻攝都市快報）

《都市快報》報導，據施救人員表示，抵達現場見到趙先生時，發現他情緒非常激動，說話語無倫次，不過見到員警時已經穩定下來。根據趙先生自述，他當日從上海開車回黃岩，但是到黃岩卻錯過出口，一直開到大溪嶺隧道附近，「大腦中就出現了幻覺，感覺壓力很大，非常害怕，結果車輛失控擦撞路肩護壁，後來發生的事情像斷片一樣沒有記憶了。」

▲肇事的趙先生（圖左）稱其開進隧道後便產生幻覺。（圖／翻攝都市快報）

透過監視器畫面可以發現，這輛小客車原本行駛在快車道，進入隧道不久便先撞上左側的隧道檢修帶，車輛迅速往右側偏移，往右側的護壁撞去；經過第二次碰撞後，小客車仍未減速停下，而是調轉方向繼續往左側衝去。

小客車車頭在隧道內因碰撞產生大量火花，畫面十分駭人，經過約6次碰撞，這輛小客車才緩緩停下。位於小車旁邊及後方經過的車輛被這一幕都嚇的不輕，紛紛閃起雙黃燈緊急煞車避開，所幸整起事件並未演變成重大傷亡意外，趙先生本人也沒有受傷。

警方調查後認為，趙先生因長途駕車超過4小時，出現精神恍惚、注意力不集中的行為，才會有像他自述的「產生幻覺」情況發生，得負事故全部責任。