讓中南部青年「由綠轉紅」！統促黨主席張安樂遭高檢署約談

▲張安樂高等法院前受訪。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「中華統一促進黨」主席「白狼」張安樂，日前接大陸媒體訪問時表示，他透過兄弟轉化中南部年輕人，讓他們「由綠轉紅」，目的是發展「和平統一」的紅色隊伍。言論引發爭議，台灣高等檢署立案偵辦，並在30日一早約談張安樂到案。張安樂在上午9點左右來到高檢署，並發表「台灣本來就是中國人」的論調。

張安樂日前接大陸中央人民廣播電台訪問，表示他透過兄弟轉化中南部年輕人，讓他們「由綠轉紅」，目的是發展「和平統一」的紅色隊伍，此言一出引發綠營激憤，刑事局也在日前的全國同步掃黑中，也依暴力討債、恐嚇等事證，逮捕統促黨員二十多人。

至於高檢署也接獲檢舉，立案偵辦，並在30日一早傳喚張安樂到案說明。張安樂在上午9:00就到台灣高等法院前報到，現場聚集近百位支持者，張安樂隨即發表演說，「台灣是中國人……而且本來就是中國人，只是被李登輝洗腦以後，誰不是中國人？李登輝姓李、陳水扁姓陳……本來就都是中國人。」

庭訊經過2小時候結束，張安樂獲得請回。他在離開高檢署時表示，「『紅色隊伍』是要把中國人找回來……民進黨從李登輝時代起，把兩岸炒作成敵對關係、敵國關係，那就是台灣面臨戰爭。年輕人生命都還沒有開始，為什麼要為這些不負責任的政府官員當砲灰呢……你只要不去挑釁，兩岸可以和平發展……挑釁到最後，發生戰爭，讓年輕人衝前面，我們堅決反對。」