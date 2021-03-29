雲林縣勞工處更名「勞動暨青年事務發展處」　青年節揭牌

▲雲林縣政府勞工處自2021年起更名為「勞動暨青年事務發展處」，並新設「青年事務發展科」，並選定今日3月29日青年節舉行揭牌。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為了提升青年事務發展量能與業務推展品質，勞工處自2021年起更名為「勞動暨青年事務發展處」，並新設「青年事務發展科」，並選定今日3月29日青年節舉行。邀請工策會總幹事、工業區服務中心主任、雲林縣工業會理事長、就業中心主任、產學合作中心主任、及各領域優秀雲林青年一同出席。

揭牌活動現場特別邀創樂子等青年創業團隊設攤，活動現場播放「青。新雲林」影片，是由雲林縣5位在各領域有傑出表現的優秀青年參與拍攝，分別是臺灣慈善行動家沈芯菱、臺灣欄神陳奎儒、女子軟網好手鄭竹玲、嵩岳咖啡莊園傑出咖啡職人郭志豪及臺灣木雕職類國手李政軒。

勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，改制後除了原本辦理的大專青年學生公部門暑期工讀計畫、青年職涯探索、舉辦就業博覽會促進青年返鄉就業等業務，未來更將扮演產官學之間整合性窗口的角色，積極擴大縣府與在地青年的接觸面積並提供協助，包括創業輔導、青年多元培力育成、促進公共事務參與等資源的盤點與串聯，以提升青年朋友的競爭力及能見度。

雲林縣長張麗善表示，面對少子化、人口老化、人口外移嚴重及城鄉發展失衡等問題，縣府除了在促進就業、創業輔導上施力，縣府也沒有忘記在育兒、安養方面提供青年協助，以緩解在地青年的後顧之憂，相信未來在專責單位的成立之下，能更有效而全面地為返鄉、留鄉青年串聯起一個全新的平台。

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