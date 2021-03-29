大多青年不知道「3月29日」　吳斯懷：勿忘黃花崗起義的86位烈士

▲吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

今天是青年節，因應這一天的到來，國民黨青年部與黨史館合作推出一整周的展覽，提醒大家別忘了先賢先烈的犧牲奉獻。國民黨立委吳斯懷表示，勿忘黃花崗起義為國殉難的86位烈士，因為他們的犧牲奉獻才有現在的民主自由。

對於3月29日是青年節，但現在大多青年卻不知其由來，國民黨青年團副團長何元楷表示，青年節又稱「革命先烈紀念日」，是為了紀念黃花崗之役中犧牲的86位先烈，當時參與者均是青年，對於國家有信仰、理念，這樣的「革命精神」， 是值得現在年輕人效仿的，所謂的革命精神，是指勇敢進前、努力不懈，以及永不放棄。

因應青年節到來，國民黨青年部與黨史館合作推出一整周的展覽與活動，3月22日到24日於國民黨中央黨部一樓舉辦文史展，針對民國相關書籍與文創商品進行販售，並由真人著軍裝進行展示。

另外，國民黨立委吳斯懷透過臉書提醒，今天是329青年節，也是革命先烈紀念日，勿忘黃花崗起義為國殉難的86位烈士，因為他們的犧牲奉獻才有現在的民主自由。

革實院院長羅智強日前也表示，展覽有兩個層次意義，首先，當然是對歷史的緬懷，提醒大家不要忘了當初創建中華民國的先賢先烈；其次，這些年輕烈士當年追求的也是一種正義，看到同胞們受到列強的欺凌，內政不修，造成人民陷入痛苦，不捨國家民族陷入水生火熱，願意犧牲生命，走向改革與革命之路。