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本是死刑犯...他竟在監獄練成絕世武功！靠「半步崩拳」打遍天下

▲▼ 武功。（圖／翻攝自微博）

▲天下武功無奇不有。（示意圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

天下武功無奇不有，晚清年間一名死刑犯在獄中，就靠枷鎖練出一項絕技「半步崩拳」，成為了一代宗師，如今這門絕世武功還被列入中國非物質文化遺產。

▲▼ 郭雲深,半步崩拳 。（圖／百度百科）

▲ 郭雲深是個武癡 。（圖／百度百科）

半步崩拳的拳法創始人是清朝光緒年間的郭雲深，他小時候因家裡窮，很小就走到社會上以賣藝為生，愛恨分明的他十分痛恨惡霸地痞，內心深處一直懷有英雄夢，所以在為了生活奔波的同時，他沒有停下對自己身體素質的磨練，努力學習拳法和武打技術。

在機緣巧合下，郭雲深拜入了八極拳孫亭立的門下，憑藉著在武學上的天賦和努力，沒花多少長時間就將八極拳融會貫通。孫亭立不願見這樣一個好苗子在此埋沒，隨後就將他介紹給形意拳大師李老能。

李老能見郭雲深手法靈速、氣勢嚴整而神氣活妙，於是將其收為弟子，當時的他以租種菜園為生，見這個新弟子勤快地幫自己灌田、耕耘，喜愛之意溢於言表，最後決定傾囊相授。

12年藝成後，郭雲深下山行俠仗義。在他居住的地方有一名惡霸經常敲詐勒索百姓，人們怨聲載道卻敢怒不敢言，郭雲深得知後決定出手教訓對方，誰曾想惡霸那麼不禁打，郭雲深沒收住力氣，最後將對方給打死了。

在那個殺人償命的年代，郭雲深逃不過牢獄之災，被關進死牢只等問斬。儘管處於絕境，他仍沒有放棄練武，甚至基於枷鎖的禁錮，在形意拳的基礎上開創出了絕技「半步崩拳」。

▲▼ 郭雲深,半步崩拳 。（圖／百度百科）

▲郭雲深以半步崩拳打遍天下。（圖／百度百科）

所幸天無絕人之路，郭雲深恰巧遇上慈禧太后大壽大赦天下，最後被無罪釋放。離開死牢後，他以「半步崩拳打遍天下」而聲名大噪，之後開了一家武館傳授弟子形意拳，成為了真正的宗師。郭雲深去世後，絕世武功「半步崩拳」也被列入了中國非物質遺產。

▼ 郭雲深照片。（圖／百度百科）

▲▼ 郭雲深,半步崩拳 。（圖／百度百科）

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