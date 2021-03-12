前世界武術冠軍鄺淯銘涉警民衝突　判6個月監禁選手生涯終結

▲香港武術選手鄺淯銘涉反修例衝突遭判刑6個月，選手生涯告終。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港曾獲得世界武術冠軍的23歲運動員鄺淯銘10日遭法院判刑6個月，判決出爐後，鄺淯銘當庭痛哭，或影響未來運動生涯。據了解，鄺淯銘8歲便入選香港武術代表隊，在2008年時，年僅10歲的他便贏得世界青少年武術錦標賽（男子槍術）個人金牌，之後多次入選代表隊，被教練評為有能力在國際賽衝擊獎牌的選手。

▲香港武術選手鄺淯銘曾於10歲時拿下世界武術（男子槍術）冠軍。（圖／CFP）

不過，鄺淯銘在2019年參與民陣發起的反修例遊行，並於隔日凌晨同部分示威者與警方在立法會大樓一帶發生衝突被捕。警方逮捕的13名民眾中，包括鄺淯銘在內的5人分別否認非法集結罪及阻差辦公罪，案經香港東區法院裁決，根據現場影片舉證，裁定5人罪名成立，判各人監禁7周至7個月。

開庭時，鄺淯銘的律師表示，鄺淯銘在8歲時已入選香港武術隊受訓，2008年10歲時贏得世界青少年武術錦標賽（男子槍術）個人金牌，16歲轉為全職運動員，還曾獲香港民政事務局局長嘉許。

對於鄺淯銘的體能和技術，他的武術教練也給予高度評價，稱其有能力在世界賽及亞運會上衝擊獎牌。而當鄺淯銘被捕後曾獲准保釋，到韓國參賽並獲得銅牌，這次留下案底，鄺淯銘的全職運動員生涯將會終結。

最後，法官鄧少雄考量鄺淯銘在香港武術界有一定成就，留有案底已令他終結全職運動員生涯，遂給予3個月刑期扣減，判其實時入獄6個月。