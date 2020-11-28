馬保國「閃電五連鞭」褻瀆武術　陸黨媒點名：鬧劇立刻收場！

▲馬保國和拳手決鬥被KO，遭打成豬頭。（圖／翻攝自微博）

記者陳政錄／綜合報導

自詡「渾元形意太極」掌門人的大陸68歲男子馬保國，因30秒內遭業餘拳手KO三次、大秀「閃電五連鞭」等搞笑表演爆紅，但也被專業人士認為是中華武術界的「崩壞」危機。對此，中共黨媒《人民日報》28日專文點名，稱「馬保國鬧劇，該立刻收場了」，這種行為已經背離武術精神，淪為拙劣的商業遊戲。

《人民日報》是隸屬於共產黨中央委員會的機關報，肩負傳達「黨意」的重要使命，過去曾點名批評宮鬥劇、抗日神劇如《雷霆戰將》，以及直播帶貨等領域亂象；另在兩岸方面，《人民日報》還曾點名台灣6名主播醜化大陸、行政院長蘇貞昌是「禍害兩岸關係的罪魁禍首」等。

▲馬保國大秀「閃電五連鞭」。（圖／翻攝自微博）

文章稱，馬保國今年5月在觀眾面前，30秒內被擊倒3次，其武術造詣「都擺在眼前了」，但失敗後的雷人雷語，卻被熱轉，儼然要成為「頂流網紅」，從霸佔眾多平台熱門，到參加商演、接拍勵志電影，被包裝出相當的商業價值，被稱為「馬氏語言」、「馬保國現象。」

但《人民日報》批評，「馬保國的一些言行，實際上就是譁眾取寵、招搖撞騙，說到底是一場鬧劇」，傷害傳統武術，也不尊崇武德，「對圍繞馬保國所發生的一系列鬧劇，不是一笑了之那麼簡單。」

文章指出，如果靠譁眾取寵就可以風生水起，靠招搖撞騙就能拓展商業版圖，這是什麼樣的價值取向？馬保國背後的人到底想幹什麼？明眼人都清楚，無非就是商業利益。

文中更點出，不少人談及馬保國是揶揄和調侃，似乎覺得沒什麼大不了，但若放任「無傷大雅」、「審醜」成為流行，就是對社會風氣的傷害，特別對於尚缺乏判斷力的未成年人，這是對價值體系的毒化。

▲馬保國被KO倒下畫面。（圖／翻攝自微博）

評論文章最後總結，「這場以馬保國為主題的鬧劇，該收場了」，包括他本人和背後的人；《人民日報》評論，互聯網平台若有社會責任感，就應馬上停止為這種鬧劇提供傳播渠道，「同時，我們也呼籲有關部門，對互聯網平台落實社會責任情況加強監管。」

事實上，馬保國15日才在微博發文宣佈退出江湖，「馬老已回歸平靜生活，遠離武林是非圈子。」但他16日隨即被爆出，要轉戰娛樂圈，參演電影《少年功夫王》，已達成合作協議，而後還自行出面拍影片證實，並加碼表演「連三錘」，更號召粉絲加入他的「真愛粉」群組。

對於成名絕技「閃電五連鞭」被大量網友嘲笑，做成搞笑影片時，馬保國說，「閃電五連鞭」只是一個表演，實戰打法不同，「傳統武術並非不能打，而是因為屬於殺人技，輕易不能用！」

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