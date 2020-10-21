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在倉庫「纏綿35秒」　俄羅斯武術教練激吻9歲女童

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實習記者劉雪兒／綜合報導

俄羅斯36歲的德米特里（Dmitry Kazakov）是一名武術教練，經常教授孩童們一些防身術，沒想到他卻利用空檔，在倉庫內與9歲女學員激吻長達35秒，就像熱戀中的男女一樣，而畫面曝光之後，隨即遭到警方起訴，認為其涉嫌侵犯未成年少女，不過他仍堅稱自己的行為「並沒有什麼不妥」。

事情發生在在濱海城市大卡緬一家體育俱樂部。從監視器畫面顯示，身材非常壯碩的德米特里待在倉庫，似乎已經算準時機，預知一定會有人進來放置物品，於是看到身穿深藍色上衣的9歲女後，便主動伸出左手，將對方拉進自己的懷中，隨後便低頭熱吻，兩人纏綿了35秒的時間，過程中女學員還雙手環抱德米特里，像極了熱戀中的情侶。

根據俄媒NEWBOX24.TV報導，警方認為，德米特里的行為已涉嫌《侵犯未成年少女》，目前案子已介入調查。不過，德米特里仍堅稱自己並無違法，之所以會做出這樣的行為，完全出自於對小孩的「普通擁抱」和「問候式」的親吻，再加上自己與女學員的父母們都相識，並沒有什麼不妥。

事情曝光後，德米特里前幾年的醜聞也隨之被挖出，原來他曾與15歲女孩外遇，隨後判刑結束後，仍從事武術教練的工作，只不過多年後他本性依舊難改，還是對女學員伸出了狼爪。

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