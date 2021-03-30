　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他突然想起多年前吵架沒贏很不爽　撂人半夜2度開槍示威　

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮林姓男子因多年前與曾姓民眾發生口角，連續兩次夥同3名少年利用凌晨持空氣槍射破對方住處玻璃窗，恆春警方獲報展開調查，鎖定他涉案，向法院聲請搜索票到他家搜索，查扣工具等證物，訊後分別依毀損等罪嫌送辦。

▲恆春曾姓鎮民住處玻璃被射破 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲恆春曾姓鎮民住處玻璃被射破 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲恆春曾姓鎮民住處玻璃被射破 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼警方查看、玻璃碎裂狀。

▲恆春曾姓鎮民住處玻璃被射破 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

3月16日凌晨2時30分許，恆春轄內曾姓鎮民住處突然發出異常聲響，他被驚醒後查看，發現其住宅2樓落地窗有蜘蛛網狀破裂痕跡，玻璃上有疑似彈孔，隨即報警處理。

恆春分局獲報後相當重視，分局長陳至瑋立即指示成立專案小組積極偵辦，由於該處位於偏僻鄉間，監視器調閱不易，惟警方仍鍥而不捨深入地方查訪，經抽絲剝繭各種可疑線索後，鎖定以林姓男子等4人涉案。

於20日凌晨，林嫌等人再次持空氣槍擊破前開民宅1樓窗戶，造成玻璃上留下與前次類似彈孔，警方更能確定係林嫌等人所為，向屏東地院聲請搜索票於26日執行搜索，當場於林姓主嫌住處屋外起出犯案用CO2動力空氣手槍1把，鋼珠彈1瓶及氣瓶1枚，並將相關犯嫌查緝到案。

經警方瞭解，林嫌等4人與被害人間多年前因細故曾產生口角衝突，才持持空氣手槍陸續至被害人屋外擊破窗戶報復，訊後以違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪嫌分別移送法辦。

分局長陳至瑋表示，民眾間遇有糾紛應循正常管道調解處理，而非使用暴力手段逞一時之快，恆警絕不容許以暴力手段解決問題，必將向上溯源嚴辦到底。

►Her今天推出雅詩蘭黛肌膚保養旅行組原價5700元、特價1450元

ET快訊
獨／香蕉才做完正顎手術　醫檢查看傻：要再開刀
摩斯妹累翻！5外送員接萬元大單遭放鳥　平台回應了
清明連假爽放10天！　文化、淡江大學生樂壞了
北市街訪遇「天母房東」　手戴700萬瑞士名錶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中男遭撞命危...救護車途中又挨撞！延誤10分鐘再送醫救不回

快訊／高雄31歲女5樓墜落砸凹車　送醫搶救

「白嫩人妻」抬轎班勾纏人夫！她糊一片羞喊：你吃掉的…正宮崩潰

快訊／18刀砍死情敵！房仲「重訓除髒狼」殺運將　輕判9年8個月

抓到詐騙車手炫富！新北警竟趁機A走30萬　判刑6年定讞

開吉跳針逼道歉男！女駕駛一個動作遭扯髮撞頭　驗傷提告再求償

「我撿到百萬現金！」運將急送派出所婉謝紅包　失主超感動

婦直行撞死「違規左轉騎士」！和解金896萬賠不起哭求判輕　結局曝

持刀搶運將7千多...基隆男「剛花40元買珍奶」！還沒喝完就被抓

「以少報多」涉詐助理費160萬　台南市議員王家貞50萬交保

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

林可彤嫁豪門「月租10萬」全場嚇壞　丫頭驚呼：我可以付3間的房貸！

徐若瑄嗨到丟墨鏡...麋先生也被CUE要送XD　15年歌曲《狠狠愛》第一次合唱獻給他們！

法鬥狂舔6個月嫩嬰「奶香豬腳」　指縫都不放過！網笑：在去角質？

台中男遭撞命危...救護車途中又挨撞！延誤10分鐘再送醫救不回

快訊／高雄31歲女5樓墜落砸凹車　送醫搶救

「白嫩人妻」抬轎班勾纏人夫！她糊一片羞喊：你吃掉的…正宮崩潰

快訊／18刀砍死情敵！房仲「重訓除髒狼」殺運將　輕判9年8個月

抓到詐騙車手炫富！新北警竟趁機A走30萬　判刑6年定讞

開吉跳針逼道歉男！女駕駛一個動作遭扯髮撞頭　驗傷提告再求償

「我撿到百萬現金！」運將急送派出所婉謝紅包　失主超感動

婦直行撞死「違規左轉騎士」！和解金896萬賠不起哭求判輕　結局曝

持刀搶運將7千多...基隆男「剛花40元買珍奶」！還沒喝完就被抓

「以少報多」涉詐助理費160萬　台南市議員王家貞50萬交保

Sony正式公告今夏將關閉PSP、PS3線上商城　未來僅可下載購買過遊戲

CGTN將播全新新疆反恐紀錄片！　罪犯出鏡自白「我可以殺了兒子」

盤點SK-II母親節週年慶禮物5大亮點！加大容量、超萌青春露春日娃娃和服限定版還有限量禮盒一次收

影／翁茂鍾澄清！從未追殺諸慶恩遺孤　媒體穿鑿附會如曾參殺人｜行動法庭 第115集

外酥內軟饕客最愛！台中古早味排骨皮薄多汁　必搭台式手工辣泡菜

兒童節連假　宜蘭綠博12歲以下免費入園！新北市民百元暢玩延2天

嗨翻了！漢堡王彰化店4／1正式開幕　限時1天免費加吃火烤牛肉排

歡迎光臨新竹市！「兒童藝術節」強勢回歸　4／2～4／5放電一整天

近百萬張三倍券沒兌現！　3億元明天沒換就蒸發

宜蘭傳藝園區4月嗨翻天　連假4天12歲以下兒童免費入園

社會熱門新聞

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

台版「八兩金」騙色60妹　受害者照片曝光

高雄28歲騎士全身血！　4車包圍、8惡煞球棒痛毆頭部

警察之子性侵案再燒！受害女投書38號樹洞

明星高中偷拍四腳獸3學生找到了

千人面前遭太陽會殺手處決　北市議員殞命扯出驚人內幕

板橋長賜倫　公車追撞「塞住三線道」

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

惡狼吃定女子不敢聲張　性侵4次得逞

議員投資好會賺　數十億土方利益惹殺機

快訊／高雄大寮塑膠廠深夜傳火警！消防急佈線搶救

恐怖男夜闖義大女宿找前女友！踹門狂喊：人交出來

警兒性侵受害女慘況曝！家人收和解金要她離開南投

更多熱門

相關新聞

新北警A走車手30萬元　判刑6年定讞

新北警A走車手30萬元　判刑6年定讞

新北市三峽警分局偵查隊偵查佐梁俊源，2014年間經人通報，發現詐騙集團李姓車手拿出百萬元現金炫富，梁員趁機逮捕李男。但梁員竟在移送過程中，趁機A走李男的30萬元現金，遭李男發覺。一二審均將梁原判刑6年、褫奪公權1年半，案經上訴第三審，最高法院30日駁回上訴定讞。

64歲阿北蹺家20km寧睡公園　原因曝光

64歲阿北蹺家20km寧睡公園　原因曝光

接「檢察官」來電領48萬　匯款前先問員警保老本

接「檢察官」來電領48萬　匯款前先問員警保老本

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身

赴疆採訪限制多...還有警察跟蹤？ 官員：遇阻撓情況可直接反映

赴疆採訪限制多...還有警察跟蹤？ 官員：遇阻撓情況可直接反映

關鍵字：

屏東恆春空氣槍玻璃警察口角

讀者迴響

熱門新聞

500萬女大生網美「9分32秒滾床辦事片」瘋傳！

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」挨批小X孩　出面道歉了

跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

離婚5年…韓瑜曬小鮮肉約會照！

買2房2廳+車位才嫁！準新郎討拍　網全不挺

五月天傻眼嗆：不要以為買票就能強姦我們

性感教主下身全裸　「看到的人要負責娶我」

跑外送21月「賺84萬」！男大生曬薪資單：每天跑16hrs

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

帛琉泡泡只賣5成　遊客不去2大主因

更多

最夯影音

更多
廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴
5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面