他突然想起多年前吵架沒贏很不爽　撂人半夜2度開槍示威　

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮林姓男子因多年前與曾姓民眾發生口角，連續兩次夥同3名少年利用凌晨持空氣槍射破對方住處玻璃窗，恆春警方獲報展開調查，鎖定他涉案，向法院聲請搜索票到他家搜索，查扣工具等證物，訊後分別依毀損等罪嫌送辦。

▲恆春曾姓鎮民住處玻璃被射破 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼警方查看、玻璃碎裂狀。

3月16日凌晨2時30分許，恆春轄內曾姓鎮民住處突然發出異常聲響，他被驚醒後查看，發現其住宅2樓落地窗有蜘蛛網狀破裂痕跡，玻璃上有疑似彈孔，隨即報警處理。

恆春分局獲報後相當重視，分局長陳至瑋立即指示成立專案小組積極偵辦，由於該處位於偏僻鄉間，監視器調閱不易，惟警方仍鍥而不捨深入地方查訪，經抽絲剝繭各種可疑線索後，鎖定以林姓男子等4人涉案。

於20日凌晨，林嫌等人再次持空氣槍擊破前開民宅1樓窗戶，造成玻璃上留下與前次類似彈孔，警方更能確定係林嫌等人所為，向屏東地院聲請搜索票於26日執行搜索，當場於林姓主嫌住處屋外起出犯案用CO2動力空氣手槍1把，鋼珠彈1瓶及氣瓶1枚，並將相關犯嫌查緝到案。

經警方瞭解，林嫌等4人與被害人間多年前因細故曾產生口角衝突，才持持空氣手槍陸續至被害人屋外擊破窗戶報復，訊後以違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪嫌分別移送法辦。

分局長陳至瑋表示，民眾間遇有糾紛應循正常管道調解處理，而非使用暴力手段逞一時之快，恆警絕不容許以暴力手段解決問題，必將向上溯源嚴辦到底。

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