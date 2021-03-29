赴疆採訪限制多...還有警察跟蹤？　官員：遇阻撓情況可直接反映

▲大陸外交部與新疆維吾爾自治區政府共同舉行記者會，駁斥外界對新疆人權的質疑。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

針對近期涉疆問題引發的人權爭議，大陸外交部與新疆維族自治區今（29）日舉行記者會回應外界質疑。日本《時事社》及美國《彭博社》分別就記者赴疆採訪碰到的限制及在疆採訪被警察跟蹤等問題提出疑問。對此，新疆維族自治區發言人徐貴相表示，「你們儘管大大方方去，如果遇到阻撓情況，可以直接向我們反映。」

▲記者會邀請維吾爾自治區教培中心及當地民眾出席，回應外界疑問。（圖／翻攝央視）

《時事社》記者指出，國外記者前往新疆採訪時，採訪對象和地點的選擇受到限制，外國記者也不能自由單獨前往新疆進行採訪。徐貴相直言，「這個問題我認為不存在的。」他強調，新疆是開放地區，一直秉持開放歡迎外國記者來疆採訪報導，「外國常駐新聞機構和記者應當遵守中國法律、法規和規章，遵守新聞職業道德，客觀、公正地進行採訪報導，不得進行與其機構性質或者記者身份不符的活動。」

▲新疆維吾爾自治區政府發言人徐貴相。（圖／翻攝央視）

表達完歡迎國外記者赴將採訪的態度後，徐貴相話鋒一轉，他表示，「但據我瞭解，極少數外國媒體記者在新疆幹了一些不遵守中國法律法規和違背職業道德的事，搞所謂印證、碰瓷活動。」

徐貴相以影片《中國臥底》為例，有媒體在拍攝涉時找「替身」，以「洽談業務」為幌子，帶著藏有隱蔽鏡頭的手提包，到新疆立昂技術公司偷拍，在工作人員不知情的情況下進行誘導性提問，「這種偷偷摸摸的所謂採訪方式，以及嚴重違背事實的歪曲報道，令人嗤之以鼻。」

徐貴相痛批，「如果有人試圖打著人權的旗號，來新疆搞所謂印證及碰瓷活動、搞有罪推定式調查，干擾新疆穩定發展、干涉中國內政，我們是堅決反對的。」

至於《彭博社》記者提到，外國記者去新疆採訪的飛機上就會遇到警察，落地後還有警察跟蹤的現象。徐貴相表示，過去新疆暴恐活動多發頻發，當地政府也擔心記者的安全問題，此外，採訪對象不同意受訪，但有記者強行採訪時，群眾便可能報警了，「你們儘管大大方方去，可以自己去，也可以聯繫我們，如果遇到阻撓情況，可以直接向我們反映。」

