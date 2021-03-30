抓到詐騙車手炫富！新北警竟趁機A走30萬　判刑6年定讞

▲員警趁押解嫌犯時，A走金錢。此為示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市三峽警分局偵查隊偵查佐梁俊源，2014年間經人通報，發現詐騙集團李姓車手拿出百萬元現金炫富，梁員趁機逮捕李男。但梁員竟在移送過程中，趁機A走李男的30萬元現金，遭李男發覺。一二審均將梁原判刑6年、褫奪公權1年半，案經上訴第三審，最高法院30日駁回上訴定讞。

判決指出，詐騙集團李姓車手2014年4月19日中午，攜帶裝有詐騙所得100餘萬元的公事包，到桃園市觀音區大潭租屋處訪友，他為了向在場友人炫耀，趁著眾人在場時，當眾打開公事包，以每10萬元為1捆之方式清點款項，確認數額為114萬6,000元。而在場的友人中，剛好有梁員的妻舅。妻舅隨即通知梁員可以逮捕取款。

這時李男又接獲指示，到附近便利商店領款。梁員獲報後，在當天晚間6時許前往逮捕李男，剛好看見李男在便利商店內提領詐騙款項，梁員遂上前獨自1人當場逮捕李男，並扣得李男身上所持有之銀聯卡1張及提領款項2萬元，接著又在李男車上扣得裝有上百萬元現金的黑色公事包。梁員將贓物、李男均帶上自己的私人賓士車，開往警局製作筆錄。

不過三峽分局偵查隊員在清點款項時，發現僅有84萬6000元，李男連忙反映「少了」，才讓梁員藉機A錢一事曝光。檢方依照《貪污治罪條例》「侵占職務上持有之非公有財物罪」，提起公訴。

法院審理時，梁員否認A錢，辯稱當時只有打開公事包確認有現金後，就關上公事包，並未清點，所以不知道有多少現金，也沒有A走現金。但法院根據被炫富的友人們供詞、以及其他客觀證據，認定梁員利用單獨持有之機會加以侵占，因此一二審均認定他有罪，判刑6年、褫奪公權1年半。全案再上訴第三審，最高法院30日駁回上訴定讞。