高雄婦接「檢察官」來電領48萬　匯款前先問員警保住老本

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名71歲的老婦人獨自住在左營區，26日下午接獲自稱檢察官來電詢問是否有到銀行開戶，不僅如此，還跟老婦說她涉及刑案，對方進一步要求婦人領出戶頭內的48萬給司法人員監管，老婦人不疑有他立刻趕到銀行提款，遇到行員提問領錢用途，還依照詐騙集團話術說是「女兒的嫁妝」，但事後越想越不對，並未匯款，3天後到派出所求助，員警戳破詐騙集團話術，保住她多年來積攢的老本。

▲高雄獨居老婦人險遭假檢警詐騙，所幸事後想到求助真警察，才沒被騙走老本。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，老婦人29日上午9點多，慌張地前往左營分局啟文派出所尋求協助，警員胡斐鈞、薛智維深入了解後阻止婦人遭詐騙，保住48萬老本。員警見老婦上門，細問原委後再三確認老婦並無提供提款卡或密碼等資料給對方，也沒有匯款動作後，立即陪同婦人回到家中，將所提領出的新台幣48萬元存回郵局。汪婦將鉅款存回後，總算鬆了一口氣表示：「還好有跑一趟派出所，不然我的老本就不保了！謝謝你們的幫忙！」

左營分局分局長陳世煌呼籲檢警絕對不會監管民眾財物，更不會要求提領款項，若有接獲不明來電或要求，請隨時撥打110或是165反詐騙專線詢問，以避免自身財產損失。

▲高雄獨居老婦人險遭假檢警詐騙，所幸事後想到求助真警察，才沒被騙走老本。（圖／記者黃子倩翻攝）

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