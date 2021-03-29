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國道6號「橋聳雲天」園區展新貌　黑熊和石虎綠雕吸睛

▲國道6號「橋聳雲天」橋下x綠雕園區展現不同風貌。（圖／南投縣政府提供）

▲國道6號「橋聳雲天」橋下綠雕園區展現不同風貌。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為打造國姓鄉觀光新亮點，南投縣府大力推動建立國道6號「橋聳雲天」綠雕園區，結合生態、在地人文特色，目前已讓全國最高的國道高架橋下展現新貌；縣長林明溱今天前往踏勘，期待中央地方協力合作，讓綠雕園區早日開放啟用、完美呈現在國人眼前。

國道6號國姓交流道高架橋「橋聳雲天」名列全台公路8景之首，南投縣府為藉此帶動最大觀光效益，向高速公路局租用高架橋下空間興建「綠雕園區」，兩期工程已近完成。

▲國道6號「橋聳雲天」橋下園區展現不同風貌。（圖／南投縣政府提供）

▲國道6號「橋聳雲天」橋下園區展現不同風貌。（圖／南投縣政府提供）

林明溱指出，園區步道、生態滯洪池系統，以及台灣黑熊、石虎、福龜、蝴蝶等大型綠雕都頗具特色，蜜源植物等花草植栽也吸引紫斑等蝶類棲息繁衍；園區設置近70個小型車停車位，大型遊覽車則可停放在中潭公路旁北玄宮可容納約11部。

▲國道6號「橋聳雲天」橋下園區展現不同風貌。（圖／南投縣政府提供）

▲國道6號「橋聳雲天」橋下園區展現不同風貌。（圖／南投縣政府提供）

目前園區仍有部分不足之處，林明溱提醒相關單位早日規劃遊覽車接駁服務，並克服蓄水池仍未獲准興設的瓶頸，更要優先加強高架橋防護網等設施，阻絕掉落物、確實保護遊客安全，並積極研議未來輔導國姓鄉農會等在地人民團體，接手園區後續經營管理。
 

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