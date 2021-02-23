駕駛恍神自撞國六護欄　後兩車追撞翻覆！6大1小受傷

▲國道六號昨三車追撞，釀七人受傷。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

國道六號西向近舊正交流道處，22日晚間傳出車禍：一輛白色轎車駕駛疑恍神，自撞護欄護欄停下，導致後方銀色休旅車、白色客貨車反應不及，連環追撞而翻覆，三車上六名成人、一名孩童都受傷，其中一名男子傷勢較重，所幸意識均清楚、由消防隊送醫救治，警方持續調查詳細事故原因中。

南投消防局昨晚近8時接獲通報，指國道六號西向4.2公里發生三車追撞車禍，立即派遣雙冬、草屯、中興三分隊派人車前往救援，將自行脫困下車在路邊等候的6大1小傷患送往亞大醫院急救。

亞大醫院表示，傷患總共有4男2女和1名男童，一名男子有肩胛骨和肋骨等多處骨折，其餘無大礙；警方指出，重傷的50餘歲男子，就是第一台追撞翻覆的銀色休旅車男性駕駛人。

開白色轎車闖禍的40餘歲男子向警方表示，當時從埔里上國道準備返回台中住處，因一時恍神才自撞護欄； 30多歲白色客貨車駕駛則說，白天載一家五口、包括4歲兒子赴九族文化村賞櫻，回程時卻發生車禍。

此外，一度有消息指出白色轎車原行駛於路肩，疑與前車搶快或競速才擦撞護欄肇禍，警方檢視行車紀錄器，發現白色轎車前方車輛確實車速很快，但雙方並非同行或有飆車情形，但確有不當駕駛，若和解未成恐揹過失傷害等刑責。