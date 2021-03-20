國6埔里隧道大貨車詭撞人行道　摩擦隧道壁「暴衝百米」車流回堵

▲大貨車在國道6號埔里隧道自撞，警方到場處理。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一輛大貨車清晨於國道6號往台中方向前進，在埔里隧道發生自撞事故，所幸未釀後車追撞或傷亡；警方和高公局等單位獲報後到場處理、管制交通，後方車輛一度回堵超過1小時，目前已恢復全線通車。

國道七隊埔里小隊指出，清晨5時40分接獲報案，指國道6號西向28.5K處（埔里隧道）發生事故，立刻派員前往處理，發現一輛白色大貨車疑似進入隧道口時，不知何故朝右擦撞人行道並摩擦隧道壁，向前暴衝近百公尺才停下，但已導致車身壞損、零件碎片散滿路面。



▲國道6號埔里隧道自撞事故已於7時15分左右排除，全線恢復通車；圖非當事大貨車。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，所幸駕駛並未受傷、自行脫困，且因當下時間還早，國道上車輛不多，未造成後車追撞事故，隨即進行交通管制、路面清理；不過6點之後車流量漸增，仍回堵400多公尺至愛蘭交流道附近，高公局也公告提醒用路人提前自愛蘭交流道下國道，改由台14線開往北山交流道。

大貨車駕駛向警方表示，因為一時不注意才在隧道內自撞，整起事故已在7時15分左右排除，恢復全線通車。

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