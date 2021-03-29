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漁會改選小動作不斷　陳亭妃要求漁業署派員瞭解

▲南市區漁會理事長將於31日選舉，立委陳亭妃接獲一些有關台南市農業局離譜行徑的陳情，特別邀請農委會漁業署進行相關程序的瞭解，防止選舉爭議及不公發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南市區漁會理事長將於31日選舉，立委陳亭妃接獲一些有關台南市農業局離譜行徑的陳情，29日上午特別邀請農委會漁業署進行相關程序的瞭解，並提供相關資料，要求上級主管單位漁業署，要盡力防止選舉爭議及不公平的情事發生。

陳亭妃表示，陳情人向她反應，台南市政府口頭要求南市區漁會，選舉當天代表領票都要蓋手印，但在過去，蓋手印是沒帶印章的選舉人之例外作為，沒聽過要求每位選舉人都要蓋手印。而且就在最近陸續進行的各區農會理監事選舉，就有一個區農會因為選票跑出多的印泥，導致台南市農業局直接認定是廢票的狀況，甚至演變成當場理事長同票抽籤，最後是因為抽籤結果沒有影響原本的結論，才沒有造成大風波。

▲南市區漁會理事長將於31日選舉，立委陳亭妃接獲一些有關台南市農業局離譜行徑的陳情，特別邀請農委會漁業署進行相關程序的瞭解，防止選舉爭議及不公發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，市府還口頭要求南市區漁會，必須「多印選票」，陳亭妃表示，因為市府農業局是漁會的主管機關，如果市府堅持要「多印選票」，可以用發公文方式，敘明為什麼市府要求「多印選票」的理由，否則每個代表就是領一張選票，真的無法瞭解「多印選票」用意為何，但是後遺症卻無窮，因為只要選票有爭議，這些多的選票一定會被「輸方」做文章。

陳情人繼續透露，台南市府農業局的指導長官，於下班時間直接打電話向漁會代表瞭解他們對於全連記、半連記的態度，這似乎已經逾越職權，因爲到底是要全連記法或半連記法，也是要依據漁會選舉罷免法第18條第一項第二款的規定，所以不知是這位市府官員關心過頭了，還是背後有一些陰謀論。

陳亭妃29日正式將陳情內容轉交漁業署，要求上級主管機關漁業署要未雨綢繆，不要坐視一些不必要的小動作，造成31日的理事長選舉被搞得黑幕重重。漁業署表示，會向市府了解其相關作為，並確保此次漁會選舉的公平性。

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