屏東漁會代表選舉查獲「每票3千」賄選　1樁腳10萬交保

▲屏東地檢署外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣漁會代表選舉20日結束，選前部分地區賄影賄聲，每票金額2000~5000元果然是真！屏東地檢署指揮屏東縣調查站、恆春警分局查獲恆春游姓樁腳涉嫌每票3000元賄選，帶回偵辦，訊後諭令10萬元交保，擴大偵辦。

據悉，屏東縣昨天漁會投票選舉結束，枋寮區漁會及恆春區漁會翻盤，當權派都輸給在野派，其中枋寮競爭更是激烈，當權派與在野派僅差一席代表，特別引人矚目。而農會選舉雖已結束，崁頂鄉農會因理事資格問題，還未選舉理事長。

屏東地檢署說，該署2月間偵辦農會選舉迄今，已分別查獲5起農會選舉現金賄選案件，分別有該鄉農會選舉之候選人或樁腳及選民等涉案，目前均由各承辦檢察官正積極擴大偵辦中。

昨日檢方接獲某漁會會員代表候選人的樁腳涉嫌現金賄選案，檢察長旋指派檢察官王雪鴻成立專案小組，指揮恆春警分局及屏東縣調查站偵辦。

經詳實蒐證後，承辦檢察官於投票結束後，指揮恆春分局及屏東縣調查站，對該某代表游姓樁腳住居所執行搜索，查扣相關證物，並隨即於同日拘提樁腳游及傳喚選民等相關人員共計4人到案釐清案情，選民共計繳回賄款現金新台幣3000元予以查扣。

檢察官訊畢後，認游姓樁腳向選區有選舉權人交付現金，違反漁會法第50條之1第1項第2款對有選舉權人交付財物罪嫌重大，諭知交保10萬元，並持續擴大偵辦。

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