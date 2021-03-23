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陳智寬連任花蓮環保志工大隊長　徐榛蔚：感謝志工對土地的付出

▲▼花蓮環保局採公平、公正、公開方式於北中南分區辦理改選。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮環保局採公平、公正、公開方式於北中南分區辦理改選。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為有效推廣環保政策及環境教育事務，花蓮縣環境保護局設置環保志工幹部14人以發揮組織分工合作之功能，環保局日前於北中南分區辦理3場次環保志工大隊第五屆幹部改選，採取公平、公正、公開方式投票選出花蓮縣志工幹部，由陳智寬大隊長榮獲連任環保志工大隊大隊長一職。

▲▼花蓮環保局採公平、公正、公開方式於北中南分區辦理改選。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚感謝環保志工長期對這塊土地的付出，無論在環境整潔或是綠地美化都有顯著成效。她期許陳智寬大隊長持續帶領志工發揚志願服務美德，使13鄉鎮市環境越來越整潔優美。今年度改選後幹部成員為北區副大隊長由莊萬來及黃愛伶獲得連任，中區副大隊長則由陳瑛松獲得連任，南區副大隊長由江均奇擔任；各區中隊長除王秋香（北區）、徐振雄（中區）、周玉梅及徐永成（南區）為後起之秀，其餘中隊長皆獲得高票連任。

▲▼花蓮環保局採公平、公正、公開方式於北中南分區辦理改選。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣環保局表示，無論在13鄉鎮市的哪一個角落，都可以看到志工的身影，透過志工幹部以「選賢與能」的方式投票改選，可使得志工團隊以更有效率的方式經營，並期盼無論是連任或是新上任的幹部，皆能持續秉持無私奉獻、用心投入的態度，深化服務功能，讓民眾感受到志工隊的溫暖及付出。

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