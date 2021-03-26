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陳亭妃要求活化自來水公司土地空間　讓開元國小學童「行」的安全

▲台南市北區開元國小旁自來水公司宿舍空地，長期閒置造成髒亂及治安死角，立委陳亭妃、市議員陳怡珍特別邀請自來水公司第六區管理處處長盧烽銘等人會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區開元國小旁自來水公司宿舍空地，長期閒置造成髒亂及治安死角，立委陳亭妃、市議員陳怡珍特別邀請自來水公司第六區管理處處長盧烽銘等人會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區開元國小旁自來水公司宿舍空地，長期閒置造成髒亂及治安死角，再加上開元國小的門口道路出入非常的狹隘，停車空間與車爭道，常常險象環生，開元國小校長李添旺、里長吳澐晏，透過市議員陳怡珍向立委陳亭妃陳情，希望土地能活化使用，提供學校及地方作為停車使用。

立委陳亭妃、市議員陳怡珍特別邀請自來水公司第六區管理處處長盧烽銘會勘，陳亭妃、陳怡珍全力要求下，自來水公司同意在尚未有開發計劃之前，空地先讓地方認養使用，整個程序將等待報請總公司核准後，再由北區公所辦理認養簽約手續，除可解決髒亂問題外，也可改善地方停車問題，讓學童、家長、里民「行」的更安全。

▲台南市北區開元國小旁自來水公司宿舍空地，長期閒置造成髒亂及治安死角，立委陳亭妃、市議員陳怡珍特別邀請自來水公司第六區管理處處長盧烽銘等人會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這場會勘除了由立委陳亭妃、市議員陳怡珍共同主持外，參與共同討論還有開元國小李添旺校長、開元國小家長會會長、長勝里吳澐晏里長、自來水公司第六區處處長盧烽銘、台南市教育局、交通局、北區區公所等單位，希望一次把問題解決，各單位在現場直接溝通協調，縮短行政冗長程序，長勝里長吳澐晏、開元國小李添旺校長表示,該宿舍閒置20年以上衍生髒亂、遊民等治安問題，感謝立委陳亭妃、市議員陳怡珍協助爭取，水公司無償提供地方認養使用，未來停車場完成後，對地方與學校都都有很大的幫助。

▲台南市北區開元國小旁自來水公司宿舍空地，長期閒置造成髒亂及治安死角，立委陳亭妃、市議員陳怡珍特別邀請自來水公司第六區管理處處長盧烽銘等人會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

立委陳亭妃表示，公有土地閒置空間應儘量活化使用，尤其由中央地方合作才能創造雙贏，她會督促水公司儘速完成認養手續，讓地方可以早日開闢停車場使用。
市議員陳怡珍指出，活化該處閒置宿舍空地是地方、學校的共同心願，簡易停車場的闢建經費大約是上百萬，交通局已確認會來協助，而後續的管理問題也會要求相關單位協調配合，才能讓停車場發揮最大效益。

水公司第六區管理處處長盧烽銘表示，水公司同意地方認養該處約853平方公尺的土地，經由陳亭妃立委的爭取，願意協助地方先行認養作為停車空間，未來若有開發計劃則無條件歸還土地。

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