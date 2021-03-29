埃及擬執行「C計畫」卸貨！最快30日有動作　疏濬後全日恢復通行

▲據傳埃及總統塞西準備執行C計畫，卸下長賜號2萬隻貨櫃的4分之1。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

我國長榮海運向日本租借的巨型貨輪「長賜號」（Ever Given）擱淺蘇伊士運河多日，雖有拖船協助脫困、挖土機等協助清除2萬多噸淤泥，卻因拖船力量不夠，仍無法確定其具體脫困時間。對此，埃及總統塞西（Abdel Fatah al-Sisi）決定執行C計畫，吊走長賜號船上約4分之1的貨櫃，使貨輪在重量減輕後能更易於脫困。

根據《埃及日報》、《阿拉伯衛星電視台》報導，塞西於當地時間28日下令卸下船上貨物，協助當局進行脫淺作業，而有具體消息指出，塞西正準備執行C計畫，該計畫擬預先卸下船上2萬隻貨櫃的4分之1，然而埃及當局並沒有52公尺以上的吊臂船，而從歐洲調遣吊臂船則須耗時至少一周，使當局非常頭痛。

根據《俄羅斯衛星通訊社》，埃及總統塞西的海港問題顧問馬米什（Mohab Mamish）透露，當局最晚可能將於30日起開始卸下長賜號上的貨櫃，「在用盡所有辦法借助拖船拖曳船隻後，將於30日進行卸貨，為此需要一些船隻協助運載船上貨物。」

全球航運服務公司GAC內部的消息人士則透露，蘇伊士運河一旦完成疏濬作業，將會全天恢復船隻運行，讓聚集在運河入口處與中部湖的貨船儘速通過。依照蘇伊士運河官網的通航規定，船隻應在下午11時以前通過整條運河。

據悉，由於長賜號擱淺運河多日，導致至少有7艘前往約旦的牲口船停滯航行，船上共有8萬5千多頭牛隻面臨食糧耗盡的窘境，對此埃及當局緊急調配飼料置船上。

而根據最新消息，長賜號29日重新上浮成功，且船身角度明顯改變、已接近擺正。

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