最佳營救時機！長賜號脫困靠「滿潮水位2公尺↑」　下一步曝光

▲長賜號最新畫面。（圖／翻攝自推特／@IbrahemFthelbab）

記者詹雅婷／綜合外電報導

長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）29日部分脫淺，外傳當局正在等待漲潮最佳時機，執行下一步脫困營救作業。依據潮汐預測網站tide-forecast數據，當地29日上午11時42分（台灣時間29日下午5時42分）潮位將達最高峰，來到2.08公尺。

▲潮汐將會是長賜號脫困一大關鍵。圖為當地潮汐時間表，紅點處為現時潮位高度，預計滿潮水位（藍點處）為2.08公尺。（圖／翻攝自tide-forecast網站）

華盛頓郵報記者Heba Farouk Mahfouz稍早透過推特提到，拖船作業屆時將利用潮汐條件，把船重新拉回航道中央。另據推特用戶最新曝光的畫面，可見多艘小型拖船在長賜號船身附近。

Greetings and appreciation to the Egyptian administration and the Suez Canal Authority for this work pic.twitter.com/dfS8AdDbmn — مًحًـمًدٍ إبرآهّيَـمً Fathelbab (@IbrahemFthelbab) March 29, 2021

蘇伊士運河管理局稍早已證實，長賜號船頭卡在蘇伊士運河東岸的狀況已經排除，船尾已脫離河岸約102公尺。一旦營救成功，長賜號接下來將被牽引至大苦湖進行檢查。

依據埃及總統運河計畫顧問、前蘇伊士運河管理局（SCA）主席馬米甚（Mohab Mamish）最新預測，運河將於台灣時間29日下午5時左右恢復通行。《紐約時報》等多家外媒也引述專家預測說法指出，運河在當地時間29日將迎來一波異常強烈「大潮」（spring tide/king tide），可望成為貨輪脫淺大好機會。

Admiral Osama Rabie, Chairman and Managing Director of the Suez Canal Authority (SCA), has announced today, Monday 29th... 由 ‎هيئة قناة السويس Suez Canal Authority‎ 發佈於 2021年3月29日 星期一

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