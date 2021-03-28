「不知羞恥！」幼兒園老師PO男童正面裸照 　IG狂罵：不想穿就別穿

▲老師在IG上PO出孩童正面照。（圖／翻攝自Facebook／靠北幼稚園）

記者曾筠淇／綜合報導

日前才剛爆出台北某幼兒園的老師在IG上嫌棄小孩什麼事情都做不好，稍早又傳出台南的老師於IG張貼孩童照片，指責學生很吵、不知羞恥。消息曝光後，立刻引起眾怒，不少網友都留言表示，「這位真的不合適當老師欸」、「這是汙辱小孩了吧」。

有網友在臉書粉專「靠北幼稚園」上發文指出，台南某幼兒園有老師公開汙辱孩童，將小朋友拍起來放置於自己的IG精選動態內，「真的覺得很可惡！」更誇張的是，老師貼出的照片都是公開的，幾百個人全都看得到，「這位做這種事真的不太好啊！」

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從照片中可見，該名老師在IG限時動態寫道，「戶外教學嘍～好吵喔！真的有噪音厭煩症」、「不知羞恥」、「你走開，請你走開，拜託你走開」、「你們就爽爽吃、爽爽玩，哪天就過勞死」。老師除了公開謾罵學生，甚至還將孩童的正臉放出，其中一張更是只擋住胸部兩點，貼出男童裸露的樣貌。

▲▼台南某幼兒園老師在IG謾罵學生。（圖／翻攝自Facebook／靠北幼稚園）

雖然該名老師是在100多週以前發布這些限時動態的，但只要將其設為「精選」，追蹤者就隨時能夠查看。記者實際查詢IG後，並未搜尋到該帳號，不排除是老師將IG暫時關版。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「天啊怎又來網路公審幼兒了」、「沒有耐心就不要害人，家長的好心真的被當傻子」、「你不想做就不要做，當一個老師沒耐心你當屁啊」、「這個老師有事嗎」、「每一天看一則這種貼文，真的很不放心送去」、「傻眼，現在的老師怎麼都這樣」、「不適合就別做這一行啊」、「沒有最誇張，只有更誇張」。