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角頭老大被蝦米槍殺！　刑警竟PO文「把建文兄後事辦得風光」

▲有網友在ptt上爆料，台南安平角頭老大「建文」下周辦告別式，竟有台南市刑警在臉書po文：「大家一起把建文兄後事辦的風光！」，網友嘲諷台南市警方與黑道關係良好。（圖／翻攝自ptt，下同）

▲鄉民爆料台南安平角頭老大「建文」下周辦告別式，竟有刑警PO文：「大家一起把建文兄後事辦得風光！」（圖／翻攝自批踢踢，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在批踢踢（PTT）上爆料，台南安平角頭老大「建文」下周舉辦告別式，預估4千人到場，台南警方將動員5百人嚴加戒備，網友稱道上雖有不少人在網路社群發文致哀，但竟有台南市警局刑警公開在臉書：「大家一起把建文兄後事辦得風光！」網友看了紛紛嘲諷，台南市警方與黑道關係良好，難怪要把「建文」告別式辦得風光。

▲有網友在ptt上爆料，台南安平角頭老大「建文」下周辦告別式，竟有台南市刑警在臉書po文：「大家一起把建文兄後事辦的風光！」，網友嘲諷台南市警方與黑道關係良好。（圖／翻攝自ptt，下同）

有網友在28日下午5時多在ptt爆卦貼文，以安平角頭「建文」告別式預估4000人，警將動員500多人嚴加戒備的新聞報導貼文為題，po文表示：「是的，我們敬愛的建文大哥即將在下週舉辦告別式，而台南市警方為了避免衝突或尋仇事件的發生，特別部署了台南治安史上最高的556位波麗士大人到場戒備」。

▲有網友在ptt上爆料，台南安平角頭老大「建文」下周辦告別式，竟有台南市刑警在臉書po文：「大家一起把建文兄後事辦的風光！」，網友嘲諷台南市警方與黑道關係良好。（圖／翻攝自ptt，下同）

網友說指出，這整件故事要從建文大哥被蝦米開槍打死那天說起，通常身邊有親朋好友過世，在社群媒體上發個文悼念追思，也就只是人之常情，是一件再正常不過的事。而個性海派的建文過世後，也確實有不少台南的兄哥、兄弟們在社群上發文為先人致哀，「我卻在某位台南市區當時因案件被通緝的角頭臉書上，看到一個很有趣的留言。留言的時間是在建文過世的那個深夜，通常應該是只有家屬或檢警單位才能看到亡者大體，所以我就很好奇地點進去這個人的臉書看一下…沒想到發現這位說『要把建文兄後事辦風光』的男子，竟然是我們台南市政府的刑警？？？」

▲有網友在ptt上爆料，台南安平角頭老大「建文」下周辦告別式，竟有台南市刑警在臉書po文：「大家一起把建文兄後事辦的風光！」，網友嘲諷台南市警方與黑道關係良好。（圖／翻攝自ptt，下同）

網友截圖黃姓刑警po文內文寫道：「剛剛送建文兄弟到地下室，也見了他最後一面，現在大家唯一能做的就是好好的把他的後事辦風光，盡量幫建文兄弟的家屬分擔工作及責任，建文兄一路好走。」爆料讓鄉民看得大呼「哇靠，難怪我們偉大的台南市政府特別部署了史上最高的警力在戒備，這次實在有夠風光的啦。什麼叫好笑，這才叫好笑」、「市長和警察局長嘴巴說震怒、要大掃黑。結果掃到下面的執法人員在跟有通緝犯身份的黑道大哥進行報告尚在偵查的案件事宜，真的是很棒。」

▲有網友在ptt上爆料，台南安平角頭老大「建文」下周辦告別式，竟有台南市刑警在臉書po文：「大家一起把建文兄後事辦的風光！」，網友嘲諷台南市警方與黑道關係良好。（圖／翻攝自ptt，下同）

▲台南市警六分局指出，陳先生遭槍擊急救無效後，家屬及親友陸續聚集殯儀館，在場多人鼓譟、煽動想見死者最後一面，人潮持續湧入，為安撫死者親友，黃偵查佐才上網留言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市六分局針對此事指出，2月23日安平陳先生遭槍擊急救無效後，家屬及親友陸續聚集殯儀館，在場有多人鼓譟、煽動想見死者最後一面。現場人潮愈聚愈多，六分局立即在殯儀館門口執行路檢勤務，盤查80餘人、車40餘輛，當日黃姓偵查佐在現場執勤，因為看到現場人潮持續湧入，除在現場安撫在場人士，希望他們儘速散去，不要再衍生事端外，也主動在陳先生親友臉書上貼文，以貼近當事人的立場去留言，希望安撫陳先生親友，不要聚眾生事，純粹是以維護治安為出發點，並非如社群網站上所po文所寫「斷章取義」曲解性連結。

▲有網友在ptt上爆料，台南安平角頭老大「建文」下周辦告別式，竟有台南市刑警在臉書po文：「大家一起把建文兄後事辦的風光！」，網友嘲諷台南市警方與黑道關係良好。（圖／翻攝自ptt，下同）▲有網友在ptt上爆料，台南安平角頭老大「建文」下周辦告別式，竟有台南市刑警在臉書po文：「大家一起把建文兄後事辦的風光！」，網友嘲諷台南市警方與黑道關係良好。（圖／翻攝自ptt，下同）

六分局強調，有關黃員的言論是否不妥，將交由督察單位調查追究責任，警方維護治安打擊黑幫犯罪之決心，絕不因網路言論而有所動搖。

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