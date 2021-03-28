藥挺果農　台南市藥師公會研發「鳳梨養生餐」促進鳳梨內銷量

▲台南市藥師公會、楠西綠柏園果宴餐廳共同研發出的「鳳梨藥膳養生雞湯」，不僅色香味俱全，又可達到春夏養生保健目的，更能幫助農民增加鳳梨內銷量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了協助解決鳳梨無法外銷大陸的問題，台南市在地藥師與楠西「芒果農創玫瑰綠柏園」果宴餐廳廚師合作，研發「鳳梨藥膳養生雞湯」及一系列的鳳梨饗宴來挺在地果農，同時推廣給民眾，讓民眾不只把鳳梨當水果吃，也能將鳳梨入菜來提高食物的風味，增加鳳梨內銷量搶救農民。

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每年4月清明節後才是台灣鳳梨開始盛產採收的時間點，3月初，中國大陸宣布禁止台灣鳳梨外銷過去，讓台灣的鳳梨農與貿易商急如熱鍋上的螞蟻，為此心繫農民憂苦的台南市藥師公會中藥發展委員會，特別找上台南楠西綠柏園果宴餐廳合作，一起研發一系列的鳳梨菜色與鳳梨藥膳養生雞湯，3月28日正式對外發表。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，鳳梨是台南重要的農產品，台3線靠山的幾個鄉鎮普遍大面積栽種鳳梨，此時大陸禁止台灣鳳梨輸陸，對台南的農民最傷。藥師平日不僅關心民眾的用藥安全，對公眾事務的關注亦不落人後，因此台南市藥師公會中藥發展委員會，特別與綠柏園果宴餐廳共同研發「鳳梨養生餐」，不只將鳳梨入菜，也將春夏季節適合養生的中藥食材共同入菜，希望民眾吃得健康又養生。

台南市藥師公會常務監事史宗良也表示，鳳梨含有豐富的鳳梨酵素，可提煉作為西藥的消炎藥，在「本草綱目」中也記載鳳梨補脾胃、固元氣、制伏亢陽，尤其4月後的天氣越來越熱，現在吃鳳梨正對時，不僅甜度夠、水分足，多吃鳳梨更可幫助台灣的鳳梨農度過難關。

共同開發鳳梨養生餐的綠柏園果宴餐廳主廚沈啟聰也說，現代人注重養生，希望吃的豐富多元、吃完對身體又沒負擔，因此在與藥師共同開發的過程中，不僅將雞、鴨、魚、蝦、貝這些常吃的食材拿來當做菜色的主軸，就連民眾最容易上手學得的炒飯也拿來當作題材，目的就是要讓民眾愛上鳳梨做的菜，愛吃鳳梨做的菜，用多吃鳳梨來愛台灣、愛農民。

台南市藥師公會和「芒果農創玫瑰綠柏園」共同開發出的鳳梨養生餐共有十道菜色，分別為：鳳梨燒烤雞、金鑽虱目魚羹、鳳片象拔蚌、青芒果鳳心魚、金桔鳳梨蝦、櫻桃鴨鳳梨炒飯、沙拉鳳梨帆立貝、蔭醬鳳梨炒時蔬、鳳梨藥膳養生雞湯、鳳梨山藥捲，同時印製有部分菜色食譜可供民眾索取，近來爆紅的景點「台版吳哥窟」楠西萬佛寺，就在綠柏園果宴餐廳1公里處，市政府提供的假日免費接駁車也從綠柏園停車場發車到萬佛寺，每30分鐘一班車，民眾春假出遊，不妨可考慮前往台3線的旅遊景點，品嚐鳳梨美食，同時欣賞大片鳳梨田的美景。

台南市藥師公會和楠西綠柏園果宴餐廳共同研發「鳳梨養生餐」，同時也印製部份菜色食譜可供民眾索取，索取專線：06-5753366綠柏園果宴餐廳。

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