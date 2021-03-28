　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藥挺果農　台南市藥師公會研發「鳳梨養生餐」促進鳳梨內銷量

▲台南市藥師公會、楠西綠柏園果宴餐廳共同研發出的「鳳梨藥膳養生雞湯」，不僅色香味俱全，又可達到春夏養生保健目的，更能幫助農民增加鳳梨內銷量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市藥師公會、楠西綠柏園果宴餐廳共同研發出的「鳳梨藥膳養生雞湯」，不僅色香味俱全，又可達到春夏養生保健目的，更能幫助農民增加鳳梨內銷量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了協助解決鳳梨無法外銷大陸的問題，台南市在地藥師與楠西「芒果農創玫瑰綠柏園」果宴餐廳廚師合作，研發「鳳梨藥膳養生雞湯」及一系列的鳳梨饗宴來挺在地果農，同時推廣給民眾，讓民眾不只把鳳梨當水果吃，也能將鳳梨入菜來提高食物的風味，增加鳳梨內銷量搶救農民。

▲台南市藥師公會、楠西綠柏園果宴餐廳共同研發出的「鳳梨藥膳養生雞湯」，不僅色香味俱全，又可達到春夏養生保健目的，更能幫助農民增加鳳梨內銷量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

每年4月清明節後才是台灣鳳梨開始盛產採收的時間點，3月初，中國大陸宣布禁止台灣鳳梨外銷過去，讓台灣的鳳梨農與貿易商急如熱鍋上的螞蟻，為此心繫農民憂苦的台南市藥師公會中藥發展委員會，特別找上台南楠西綠柏園果宴餐廳合作，一起研發一系列的鳳梨菜色與鳳梨藥膳養生雞湯，3月28日正式對外發表。

▲台南市藥師公會、楠西綠柏園果宴餐廳共同研發出的「鳳梨藥膳養生雞湯」，不僅色香味俱全，又可達到春夏養生保健目的，更能幫助農民增加鳳梨內銷量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會理事長吳振名表示，鳳梨是台南重要的農產品，台3線靠山的幾個鄉鎮普遍大面積栽種鳳梨，此時大陸禁止台灣鳳梨輸陸，對台南的農民最傷。藥師平日不僅關心民眾的用藥安全，對公眾事務的關注亦不落人後，因此台南市藥師公會中藥發展委員會，特別與綠柏園果宴餐廳共同研發「鳳梨養生餐」，不只將鳳梨入菜，也將春夏季節適合養生的中藥食材共同入菜，希望民眾吃得健康又養生。

台南市藥師公會常務監事史宗良也表示，鳳梨含有豐富的鳳梨酵素，可提煉作為西藥的消炎藥，在「本草綱目」中也記載鳳梨補脾胃、固元氣、制伏亢陽，尤其4月後的天氣越來越熱，現在吃鳳梨正對時，不僅甜度夠、水分足，多吃鳳梨更可幫助台灣的鳳梨農度過難關。

▲台南市藥師公會、楠西綠柏園果宴餐廳共同研發出的「鳳梨藥膳養生雞湯」，不僅色香味俱全，又可達到春夏養生保健目的，更能幫助農民增加鳳梨內銷量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

共同開發鳳梨養生餐的綠柏園果宴餐廳主廚沈啟聰也說，現代人注重養生，希望吃的豐富多元、吃完對身體又沒負擔，因此在與藥師共同開發的過程中，不僅將雞、鴨、魚、蝦、貝這些常吃的食材拿來當做菜色的主軸，就連民眾最容易上手學得的炒飯也拿來當作題材，目的就是要讓民眾愛上鳳梨做的菜，愛吃鳳梨做的菜，用多吃鳳梨來愛台灣、愛農民。

▲台南市藥師公會、楠西綠柏園果宴餐廳共同研發出的「鳳梨藥膳養生雞湯」，不僅色香味俱全，又可達到春夏養生保健目的，更能幫助農民增加鳳梨內銷量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會和「芒果農創玫瑰綠柏園」共同開發出的鳳梨養生餐共有十道菜色，分別為：鳳梨燒烤雞、金鑽虱目魚羹、鳳片象拔蚌、青芒果鳳心魚、金桔鳳梨蝦、櫻桃鴨鳳梨炒飯、沙拉鳳梨帆立貝、蔭醬鳳梨炒時蔬、鳳梨藥膳養生雞湯、鳳梨山藥捲，同時印製有部分菜色食譜可供民眾索取，近來爆紅的景點「台版吳哥窟」楠西萬佛寺，就在綠柏園果宴餐廳1公里處，市政府提供的假日免費接駁車也從綠柏園停車場發車到萬佛寺，每30分鐘一班車，民眾春假出遊，不妨可考慮前往台3線的旅遊景點，品嚐鳳梨美食，同時欣賞大片鳳梨田的美景。

台南市藥師公會和楠西綠柏園果宴餐廳共同研發「鳳梨養生餐」，同時也印製部份菜色食譜可供民眾索取，索取專線：06-5753366綠柏園果宴餐廳。

肌膚亮白必備經典明星商品

ET快訊
星巴克今請「這年紀的人」免費喝咖啡　各家買一送一優惠看這裡
狂奔到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異：滿頭問號
抖音爆紅挑戰藏恐怖真相！「18歲正妹151刀殺人」萬人模仿

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傳WHO4月公布抗體效力指引可初步解封　莊人祥：據我瞭解是沒有

帛琉租船狂漲價！台帛旅遊泡泡恐變泡沫　莊人祥回應了

國內AZ疫苗施打一周不到萬人接種　最新「不良反應」件數出爐

入境122天才確診補教師　接觸者採檢全出爐

境外移入+2來自菲律賓！移工入境發燒確診　接觸者匡列16人

LIVE／邊境4月有望第一階段解封？指揮中心最新說明

藥挺果農　台南市藥師公會研發「鳳梨養生餐」促進鳳梨內銷量

逼婚7年男友遭冷回「登記後可以內射？」　網秒點：不夠愛妳而已

F級雙球頂到變形！超兇插畫家健身「快掉出來了」　老司機全暈爆

比照離島生　教部開放3台商學校考生視訊面試

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

《自殺突擊隊集結》首發中文預告

李智雅.金素妍.柳真「婦仇者聯盟」集結　連環計設局「朱丹泰○○○○○！」

王世均洪曉蕾「自嘲就是驚世夫妻」　她忘了離婚多久..笑：太開心了XDD

許瑋甯拼台語崩潰「狂偷渡英文單字」　學鍾欣凌大姐頭..導演：早知道給妳演

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

傳WHO4月公布抗體效力指引可初步解封　莊人祥：據我瞭解是沒有

帛琉租船狂漲價！台帛旅遊泡泡恐變泡沫　莊人祥回應了

國內AZ疫苗施打一周不到萬人接種　最新「不良反應」件數出爐

入境122天才確診補教師　接觸者採檢全出爐

境外移入+2來自菲律賓！移工入境發燒確診　接觸者匡列16人

LIVE／邊境4月有望第一階段解封？指揮中心最新說明

藥挺果農　台南市藥師公會研發「鳳梨養生餐」促進鳳梨內銷量

逼婚7年男友遭冷回「登記後可以內射？」　網秒點：不夠愛妳而已

F級雙球頂到變形！超兇插畫家健身「快掉出來了」　老司機全暈爆

比照離島生　教部開放3台商學校考生視訊面試

東奧防疫禁海外觀眾　預售票退款扣20%：無法觀賽原因在籌委會

陳仕朋開季2場先發都吞敗　吳俊良：失投球蠻多

萊福力斜槓教英文！教中繼喊「天天哲」　小朋友懂板凳清空？

鋼龍最快4月第2周升一軍　誰會下？不會是田澤純一

傳WHO4月公布抗體效力指引可初步解封　莊人祥：據我瞭解是沒有

帛琉租船狂漲價！台帛旅遊泡泡恐變泡沫　莊人祥回應了

陸軍中尉在美國受訓傳確診　美方皆安排我駐外官兵施打疫苗

「裁判槍」能擊殺也能復活！　「實兵模擬接戰系統」隨時考驗應變

陸雜貨MINISO傳業績跌　信義店今最後一天！官方沉默原因竟是⋯

引進美軍「實兵模擬接戰系統」　陸軍對抗演練進入仿真階段

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

生活熱門新聞

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

考上國營想分手！嫌女友「工作、外表不OK」

上網點全素鹽酥雞　新北妹咬到肉爆哭

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

大港開唱萬人嗨！父怒：女兒比賽卻「停辦」

清明連假天氣出爐！　有雨時間曝光

「大排長榮」成衛星打卡熱點！美國超狂解析度

「口交惡徒」遊戲正夯　槓上南投縣府：王八蛋

哥吉拉通道？南港山區1分鐘恐龍嘶吼　台大教授回應了

怪癖女友「拿iPhone12 Pro助性」　他嗆分手

叫「純素外送」竟來葷食鹹酥雞　她咬下哽咽：破戒

更多熱門

相關新聞

網讚阿Sa太凍齡！親曝2款美肌飲

網讚阿Sa太凍齡！親曝2款美肌飲

今年38歲的香港女星阿Sa蔡卓妍從肌膚臉蛋到身材「始終如一」，甚至早年的baby fat消風還越來越美，許多網友驚呼「她還是停留在20歲，太羨慕了」。近日她就分享自己的美麗秘訣，就是「養生之道」，更公開自己最近天天喝的美肌花茶和換季時必喝的雪梨湯，快一起來把她的兩大美肌飲學起來。

鳳梨被問如何挽回前男友

鳳梨被問如何挽回前男友

台南新營育德工家舉辦校慶祝系列活動

台南新營育德工家舉辦校慶祝系列活動

台南小貨車PK垃圾車　1險落水1車頭變形3傷

台南小貨車PK垃圾車　1險落水1車頭變形3傷

超佛心！台南肉燥飯「只要10元」內行揭低價真相

超佛心！台南肉燥飯「只要10元」內行揭低價真相

關鍵字：

台南藥師公會鳳梨養生

讀者迴響

熱門新聞

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

五月天瑪莎唱一半「突消失台上」！　阿信撂重話

戴笠變態刑求女特務　沒人能撐下來

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

《我和我的冠軍女兒》主角家族落敗後輕生亡

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

考上國營想分手！嫌女友「工作、外表不OK」

小二童狂哭　「狗老師」一下搞定

「福原愛沒愛過江宏傑！」精神醫分析：以前放閃都是演戲

上網點全素鹽酥雞　新北妹咬到肉爆哭

更多

最夯影音

更多
旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881
幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面