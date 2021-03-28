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1歲娃被媽反鎖在高溫車內嚎啕大哭　台南警消破窗搶救

▲一位母親不慎將1歲嬰兒被反鎖在自小客車內，嬰兒在車內不斷嚎啕大哭，台南市警六分局鹽埕所警員魏廷杰、李彥德據報，會同消防人員以鐵撬破窗，救出車內嬰兒順利化解危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲一位母親不慎將1歲嬰兒被反鎖在自小客車內，嬰兒在車內不斷嚎啕大哭，台南市警六分局鹽埕所警員魏廷杰、李彥德據報，會同消防人員以鐵撬破窗，救出車內嬰兒順利化解危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局鹽埕所3月26日下午1許獲報，一位母親不慎將車鑰匙鎖在車內，1名嬰兒被反鎖在自小客車內10分鐘之久，當時車內溫度高，嬰兒在車內不斷嚎啕大哭，警方據報迅速到場，趕緊聯繫消防人員以鐵撬破窗，救出車內嬰兒順利化解危機。

▲一位母親不慎將1歲嬰兒被反鎖在自小客車內，嬰兒在車內不斷嚎啕大哭，台南市警六分局鹽埕所警員魏廷杰、李彥德據報，會同消防人員以鐵撬破窗，救出車內嬰兒順利化解危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警六分局鹽埕所警員魏廷杰、李彥德於3月26日下午擔服巡邏勤務，於下午1時許獲報，南區鹽埕路一五九巷內，有1歲多的嬰兒被反鎖在車內需要協助。這位媽媽向警方表示，小孩坐在車內安全座椅上，她順手關上車門，車門就自動上鎖，而車鑰匙也鎖在車內。當時下午1時，天氣炎熱，她怕小孩悶在車內會因高溫而脫水，恐有生命危險，拜託警方火速搶救。

▲一位母親不慎將1歲嬰兒被反鎖在自小客車內，嬰兒在車內不斷嚎啕大哭，台南市警六分局鹽埕所警員魏廷杰、李彥德據報，會同消防人員以鐵撬破窗，救出車內嬰兒順利化解危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲一位母親不慎將1歲嬰兒被反鎖在自小客車內，嬰兒在車內不斷嚎啕大哭，台南市警六分局鹽埕所警員魏廷杰、李彥德據報，會同消防人員以鐵撬破窗，救出車內嬰兒順利化解危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

魏員2員迅速到場查處，警方到場後一邊安撫王女情緒，一邊趕緊聯繫消防人員到場協助救護，最後經車主同意後，由消防人員持鐵橇敲破車門玻璃，總算順利救出車內嬰兒，經檢視所幸並無外傷，化解一場爭分奪秒的危機。

▲一位母親不慎將1歲嬰兒被反鎖在自小客車內，嬰兒在車內不斷嚎啕大哭，台南市警六分局鹽埕所警員魏廷杰、李彥德據報，會同消防人員以鐵撬破窗，救出車內嬰兒順利化解危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局分局長陳錦文表示，民眾若遇類此危機，可撥打110或119連繫警察或消防人員，警消人員會立即前往救援，以保障民眾的生命身體安全。

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