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「台灣巷口炒飯」觀看數超衝擊！一滑都是老外　網點2關鍵：難怪

▲「台灣巷口炒飯」觀看次數超衝擊！一滑都是老外　網點2關鍵：難怪。（圖／翻攝自YouTube／Terry Films）

▲炒菜炒飯的過程真的很療癒。（圖／翻攝自YouTube／Terry Films）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來YouTube頻道百家爭鳴，各種型態、創意內容不斷推陳出新，想要成功脫穎而出並不容易。就有網友發現，一支台灣巷口炒飯的影片，沒有旁白、花俏的後製，但觀看次數居然破940萬，而且留言區幾乎被外國人佔據，讓他不禁好奇，有何吸睛之處？

網友在PTT提到，日前他被YouTube神奇的演算法，帶到一個巷口炒飯的影片，當他隨手要關掉時，赫然發現觀看次數高達900多萬，底下留言也幾乎是老外，「請問這個普通的炒飯影片，到底為什麼那麼吸引外國人阿？」

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▲「台灣巷口炒飯」觀看次數超衝擊！一滑都是老外　網點2關鍵：難怪。（圖／翻攝自YouTube／Terry Films）

▲打蛋也莫名好看XDDD。（圖／翻攝自YouTube／Terry Films）

對此，不少鄉民表示，「好不好吃是一回事，重點是看得療癒」、「因為國外的炒飯跟噴（餿水）一樣」、「因為全世界都知道我家巷口屌打」、「我家巷口該不會揚名國際吧」、「做菜最沒有語言問題」、「這頻道一堆上千萬的，料理無國界」、「韓國的小吃也常常破千萬阿，應該是演算法特別愛推吧」。

說到這個YouTube頻道「Terry Films」，成立才兩年多，就有105萬訂閱人數的輝煌成績，儘管本尊從未現身，也沒有旁白、註解，只有拍攝時的雜音，與簡單的畫面串接，但卻狂吸大票外國人的眼球。

許多來自世界各地的網友留言讚嘆，「希望有一天有機會去台灣」、「我愛台灣的食物」、「大半夜我在房間能聞到炒飯的香味」、「希望我的廚藝像他一樣」、「我可以看這個影片一整天」、「超棒的技術」、「我昨晚嘗試這樣做炒飯，最後還是選擇叫披薩」。

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