油麵「一股怪味、完全不入味」他嫌爆！老饕全炸了：吃過這道再說

▲許多小吃店賣的麵體以油麵為主。（示意圖／記者宋良義攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣美食總能牢牢抓住饕客的胃，不僅台灣人吃不膩，也常讓觀光客難以忘懷，但也是有食材受到嫌棄。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，認為油麵是「最難吃的麵體」，不管怎麼煮都不會入味，還總帶著一股「油麵味」，「又很愛搭豆芽菜」讓他光看就生氣，不禁問卦「油麵是最糞的麵體嗎？」

這位網友在文中表示，「油麵，應該是最難吃的麵體了，沒意見吧？」直呼油麵怎麼煮都不會好吃，「一股怪味、完全不會入味」，比起意麵、家常麵，油麵真的不好吃。除了本身味道，原PO也提到，很多店家用油麵當麵體就算了，還總喜歡用豆芽菜當配料，讓他「看到就怒了」。

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貼文一出，原PO一句「只要麵體用油麵的（店家）一律不去！」讓不少人也很有感，「真的，超討厭吃油麵」、「油麵的本體在於加上去的醬料……單吃覺得噁」、「油麵真的是最難吃的沒錯！」

▲涼麵也是油麵為主。（示意圖／資料照）

不過，有網友認為只要用對料理方式，油麵簡直才是第一名，「吃過大麵羮就知道它才是冠軍」、「肉羹麵我都點油麵，點其他的不對味」、「油麵要用炒der」、「羹類和炒麵要用這個阿」、「油麵適合勾芡類的」、「那是你沒吃過好吃的乾油麵，爆X好吃」、「油麵不用勾芡，乾炒紅蔥頭油，加一點韭菜就完美了。」

還有人大推家鄉油麵料理，「屁！玉里麵好吃」、「涼麵就是要這麵體」、「豆菜麵好ㄘ」、「可能你剛好買到不好吃的油麵吧，我家只買某老店做的」、「什錦麵一定要用油麵。」也有網友覺得最難吃的不是油麵，「麵疙瘩才是最爛的，不知道為啥要特別把麵粉另外取叫麵疙瘩，麵粉就麵粉」、「最糞的是麵疙瘩，根本吃麵粉。」