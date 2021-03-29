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老爸YouTube搜「金鴨哥在省力」查到了　真相曝！網驚呆：Siri輸慘

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲YouTube可以用語音方式來搜尋 。（圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果先登入Google帳號再使用YouTube，就能保留搜尋紀錄、觀看紀錄等。一名網友因為將手機、平板和家中電視都綁定了自己的帳號，所以只要家人用電視看YouTube，他都能看到其搜尋紀錄；日前下班，他就發現爸爸搜尋「金鴨哥在省力」，本來看了一頭霧水，但真相曝光後，便讓他忍不住讚嘆Google的強大。

這名網友在PTT的StupidClown板上，以「金鴨哥在省力」為題發文，提到他一直都有將手機、平板和家中電視綁定自己的帳號，這樣如果某個影片看到一半，換了播放器也還是能繼續看。他日前下班回家，才正要繼續觀看中午看到一半的影片，結果卻發現了一個詭異的搜尋紀錄。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲「金鴨哥在省力」就是「今夜擱再想你」 。（圖／翻攝自YouTube）

「金鴨哥在省力」，原PO看到這個紀錄覺得很好奇，想說是不是小孩所查，所以便點進去看看；結果，原來是他爸對智慧電視的「語音搜尋功能」點台語歌，才會上演這齣鬧劇。原PO表示，因為爸爸不太會用遙控器打字，所以他就曾教對方用語音搜尋，完全沒想到老人家居然直接說台語。

而「金鴨哥在省力」其實就是費玉清所演唱的「今夜擱再想你」，近來又由許富凱、曹雅雯等人翻唱。由於語音聽得太精準，所以原PO得知真相後，也忍不住驚呼Google的搜尋功能實在很強大，滿足了老人家，真的非常感謝。

▲▼Siri聽不懂台語。（圖／記者黃可昀攝）

▲Siri會說簡單的台語，但聽不懂台語。（圖／記者黃可昀攝）

貼文曝光後，不少網友都回應，「有笑有推」、「居然搜得到喔」、「太聰明了吧」、「自己搜搜看，結果還真的有」、「Google真的太強大了」、「居然聽得懂台語」、「果然是Google大神」、「這樣也搜得到，真的太神奇了」、「太好笑了！超強」、「語音沒有極限」、「Siri輸了，不會台語」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲有些歌曲真的找得到！（圖／翻攝自YouTube）

《ETtoday新聞雲》記者實際測試後，「今夜擱再想你」實在一直無法被翻成「金鴨哥在省力」，只跑出「新加坡在學名」，無法實際搜尋到該曲；不過，若直接在YouTube查詢「金鴨哥在省力」，就能順利找到。此外，記者也測試其他歌曲，像是「人生的歌」、「海波浪」、「愛拚才會贏」，雖然中文翻得有些奇怪，但都真的有找到。

▼Google的語音搜尋功能真的太強大了！（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

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