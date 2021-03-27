谷歌地圖查「日本環球影城」　一看360度環景圖崩潰！網嗨：忘不了

▲地圖查日本環球影城，卻見老外生殖器官！（圖／翻攝爆廢1公社）

網搜小組／劉維榛報導

小心眼睛長針眼！一名女網友透露，最近友人傳來谷歌地圖的網址，沒想到一點進去，看見一名老外自拍「菇菇裸照」，再配上他燦笑神情，讓人看了臉上三條線。爆笑的是，老司機進一步透露，這位男子也曾出現在土耳其街景裡，令網友也看得哭笑不得。

一名女網友在臉書《爆廢1公社》噴笑表示，日前朋友利用谷歌地圖，搜尋日本環球影城時，好奇使用360度環景圖功能，怎料在樹下看見一名男子燦笑拿自拍「不雅照」，嚇得友人不知失措。

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好奇心驅使下，原PO也打開網址一探究竟，果真也見到一名外國男子對著鏡頭自拍，全身到下體一絲不掛，也讓原PO臉歪直呼，「不知道是谷歌異常還是它太開放了？傻眼貓咪。」

文章曝光後，引發大批老司機朝聖，「谷歌提供菇菇湯」、「這個size...」「太刺激...這狀態還是沒有受刺激的時候」、「傷眼睛」、「神偷奶爸：小小兵吧」、「我不想長針眼啊」、「我的眼睛不舒服」、「我永遠忘不了這個燦爛的笑容」。

▲老外還對著鏡頭比讚！（圖／翻攝爆廢1公社）



不過《ETtoday新聞雲》記者實際用手機開地圖，發現頁面顯示「無法連接到伺服器」，似乎露鳥照已被刪除。事實上，這位露鳥俠也曾出現在土耳其，2019年時，一名網友在《爆廢公社》在谷歌地圖也發現他的蹤影，「大哥別這樣，我只是想看看浪漫的土耳其巴特曼的風景，Google Maps，batman turkey，街景圖右轉」。

▼老外也在土耳機街景現蹤！（圖／翻攝爆廢1公社）

