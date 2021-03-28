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海運卡死！長榮空運宣布「出口大陸」每公斤漲15至20元

記者鄒鎮宇／綜合報導

長榮貨輪長賜號（Ever Given）卡在蘇伊士運河已進入第5天，何時脫困迄今仍無法確定。對此，財經網美胡采蘋曝光長榮內部對客戶的通知信，顯示長榮將於4月1日起調漲台灣出口至大陸的運費，每公斤將上調15至20元。

▲▼長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）擱淺於蘇伊士運河。（圖／路透）

▲長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）擱淺於蘇伊士運河。（圖／路透）

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胡采蘋28日在個人粉專「Emmy追劇時間」發文表示，透過航運界大咖得知消息，長榮每公斤到港澳大陸的貨上調15至20元。受到海運塞車影響，長榮馬上調整空運價格，「全球貨運空間現在非常珍貴，感覺要全面大漲價了，這神操作我換股來不及啊哈哈哈」，「阿彌陀佛，長賜號凌晨漲潮浮不起來，全球貨運明天上班應該要大亂戰了吧」。

▲▼海運卡死　長榮空運宣布「出口大陸」每公斤長15至20元。（圖／翻攝Emmy追劇時間）

▲胡采蘋原文如上。（圖／翻攝Emmy追劇時間）

根據圖片指出，長榮於3月26日送出信件通知客戶，表示因應全球市場物流變化，將於4月１日調整台灣出口至港澳大陸航點運費，依現行運價每公斤上調15至20元。

網友看完紛紛留言，「電子材料的運費成本又雪上加霜惹」、「然後油也要漲了」、「還好上週買了股票」，但也有人認為，漲價原因與日前華航貨機3架故障待修，進而延誤許多貨機航班有關，「應該是因應華航三架貨機待修吧」。

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▼胡采蘋貼出長榮漲價的通知信。（圖／翻攝Emmy追劇時間）

▲▼海運卡死　長榮空運宣布「出口大陸」每公斤長15至20元。（圖／翻攝Emmy追劇時間）

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