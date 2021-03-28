宜花連線　兩縣長攜手行銷綠博「有機+慢+精品」文化



▲宜花連線－兩縣長攜手行銷綠博「慢•精品•花蓮」館。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2021宜蘭綠色博覽會以聯合國永續環境發展為目標，與花蓮縣推廣有機農業、打造有機之都的理念相同，在宜蘭縣長林姿妙熱情邀約下，花蓮縣在綠博展區－潮農聚落打造「慢•精品•花蓮」館，希望讓全國鄉親看見花蓮「有機」、「慢、精品」文化的價值。28日花蓮縣長徐榛蔚更親赴現場，與林姿妙合體行銷綠博，並為「慢•精品•花蓮」館揭開序幕。

宜花連線行銷宜蘭綠色博覽會，宜蘭縣長林姿妙表示，綠色27日熱鬧開幕，展期為期44天（3/27至5/9），今（2021）年特別邀請花蓮縣、新北市、彰化縣等3縣市在「潮農聚落」策展，行銷縣市特色物產。

其中花蓮縣以「慢・精品・花蓮」為主題，希望讓來訪綠博的全國民眾體會花蓮的「淨、靜、境、勁、靚、近」與「慢、精品」文化。此外，宜蘭綠色博覽會更規劃夥伴縣市週，凡花蓮縣民在4月3日至4月9日持身份證明文件，不分平假日一律比照宜蘭縣民只要100元即能入場，歡迎花蓮鄉親攜家帶眷一起來綠博走走。

花蓮縣長徐榛蔚指出，這是花蓮首次參加宜蘭綠博，後疫情時代，我們更應該「慢」下來、「精」緻生活、「品」味人生。慢活、慢食原本就是花蓮生活的日常，花蓮縣擁有壯闊的大山大海，有純「淨」的空氣、讓人「靜」心的風景、宛如桃花源般美好的意「境」、成為有機首都的衝「勁」、花蓮之美的「靚」及蘇花改通車讓花蓮變得好「近」，希望透過綠博參展讓全國好朋友們體會。

徐榛蔚說，綠博花蓮館特別以水墨風格呈現，以黑白為色調，期盼讓參觀的民眾能將紛擾的2020放下，在2021年從根本出發，也希望大家可以在整體空間氛圍營造下感受到所謂的「慢・精品」，從燈光、音響、佈置讓各位多感體驗，進到空間轉換心境，將步調放下，以觀賞角度細細品味花蓮館。

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